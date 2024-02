Anonyme Testerinnen und Tester haben das Landhaus Köpp in Xanten bewertet.

Gastronomie 500 beste Restaurants: Landhaus Köpp in Xanten ist dabei

Xanten/Kreis Wesel Anonym getestet: Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat wieder die besten Restaurants gekürt. Darunter sind auch zwei aus dem Kreis Wesel.

In seinem neuem Restaurantguide hat das Magazin „Der Feinschmecker“ die 500 besten Restaurants in Deutschland im Jahr 2024 gekürt, mit darunter ist auch das Landhaus Köpp in Xanten. „Exzellente Küche, sehr guter Service, Komfort und Ambiente bemerkenswert“, lautet die Bewertung für das inhabergeführte Gourmet-Restaurant (3 von 5 Punkten).

Konzept, Stil, Atmosphäre: „Inhaber und Küchenchef Jürgen Köpp lässt am Niederrhein die französische Spitzenküche aufleben“, schreibt die Redaktion zum Küchenstil. So kreiere Köpp aus erstklassigen Produkten Gerichte wie Langostinos mit Champagnernudeln, Steinbutt mit Orangenduft oder französische Entenbrust mit Cassis. „Seit 1991 konstant auf hohem Niveau und mit handwerklichem Geschick.“

Tester waren deutschlandweit anonym in Restaurants unterwegs

Auch das Ambiente stand unter Beobachtung: Weiße Tischdecken und Kerzen sowie helle Wände, auch das Interierur passt zur klassischen Küche, befinden die Tester. Ihr Fazit: „Stilvolle Gastlichkeit, bei der die Küche im Mittelpunkt steht“. Geeignet sei es für Familien und Paare. Laut Feinschmecker kostet ein Menü 79 bis 95 Euro, die Hauptgerichtspreise liegen zwischen 36 und 39 Euro. Adresse: Husenweg 147 in Xanten, Infos gibt es auf der Internetseite.

Das monatlich erscheinende Gourmet-Magazin hat den Angaben zufolge Testerinnen und Tester in ganz Deutschland auf den Weg geschickt, um sich anonym und unabhängig ein Urteil zu bilden. Unter die zwölf erfolgreichsten Restaurants schaffte es nur eins in NRW – das Vendôme in Bergisch Gladbach. Ebenfalls unter den 500 besten Restaurants bewertet wurde die Lindenstube im Landhotel Voshövel, wie die Karte auf der Internetseite des Magazins zeigt.

