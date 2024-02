Abschuss von Wölfin Gloria: Wann fällt eine Entscheidung?

Kreis Wesel Kreis Wesel und Umweltministerium haben Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Fällt noch vor der dem 15. Februar eine Entscheidung?

Wie geht es im Fall Gloria weiter? Bekanntlich hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass die Wölfin nicht abgeschossen werden darf und sich damit gegen die Ausnahmegenehmigung in der Allgemeinverfügung gestellt. Der Kreis Wesel hat gemeinsam mit dem NRW-Umweltministerium gegen den Beschluss Beschwerde eingereicht. Diese sei beim Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) auch eingegangen, bestätigt die Pressedezernentin Dr. Gudrun Dahme auf Nachfrage. Was bislang aber noch fehlt, ist die Beschwerdebegründung.

Sie werde derzeit in Zusammenarbeit mit Umweltministerium und Lanuv erarbeitet und solle am Freitag beim OVG eingereicht werden, heißt es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung. Sobald diese vorliege, könne das Gericht die Beschwerde bearbeiten und entscheiden, so Dahme. Da es sich um ein Eilverfahren handele, sei das Ziel, rechtzeitig zu entscheiden, also vor Ablauf der Frist vom 15. Februar. Denn an diesem Tag beginnt die Reproduktionszeit von Wölfen, die Allgemeinverfügung des Kreises gilt nur bis zu diesem Tag. Ob aber so schnell entschieden werden kann, bleibt abzuwarten.

Reproduktionszeit von Wölfen als wichtige Frist in der Diskussion

Und wann wäre besagte Reproduktionszeit vorbei? Der Kreis rechnet vor: „Anders als bei Hunden sind weibliche Wölfe nur einmal im Jahr für circa sieben Tage empfängnisbereit. Die Paarungszeit der Wölfe findet hier bei uns etwa Mitte Februar statt.“ Es schließe sich eine Tragezeit von 63 bis 67 Tage an – also etwas mehr als zwei Monate – gefolgt von neun Wochen, in denen das Muttertier die Welpen säuge. Dann wäre es mindestens Juli.

Die Debatte um Wölfin Gloria und die Allgemeinverfügung war Anfang der Woche auch Thema in der Sitzung des Naturschutzbeirats. Wenngleich auch die Einbindung des Beirats in der Verordnung des Kreises nicht vorgesehen sei, wie Alfred Nimphius als Vorsitzender betonte. Nichtsdestotrotz stellte sich Helmut Czichy, Vorstand für den Bereich Umwelt, den Fragen. Warum die Allgemeinverfügung des Kreises so kurz vor Weihnachten herausgegeben worden sei, wollte zum Beispiel Peter Malzbender, Nabu-Vorsitzender im Kreis, wissen.

Koexistenz Wolf und Weidetiere: Löst ein Abschuss das Problem?

„Wir haben immer die enge Abstimmung betont und dass das mit der notwendigen Sorgfalt passiert“, so Czichy. Unterstützung habe der Kreis von zwei juristischen Beratungen erhalten, „das hat Zeit in Anspruch genommen“. Gern wäre man früher fertig geworden, sonst hätte man sie aber auch nach Weihnachten veröffentlicht.

Wie man sich die langfristige Koexistenz zwischen Wolf und Weidetierhaltung vorstelle, fragte derweil Christine Pokall vom Nabu NRW. Ob das Problem durch den Abschuss eines Tiers gelöst werde? „Diese Wölfin ist schon ein exzellentes Exemplar ihrer Art“, verweist Czichy darauf, dass sie sehr geschickt gelernt habe, den Herdenschutz zu überwinden. Dass sie das auch ihren Jungen beibringe, habe sich wissenschaftlich nicht bestätigt. Der Dezernent nennt auch die Praxis anderer Bundesländer. Hier habe sich gezeigt, dass sich die Akzeptanz steigere, wenn einzelne Tiere entnommen würden, „aber ja, das löst das Problem nicht auf“, räumte er ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel