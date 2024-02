Achtung! Sturmgefahr im Kreis Wesel: Wetterdienst warnt

Kreis Wesel Es bleibt stürmisch im Kreis Wesel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnstufe erhöht. Bis wann mit Sturmböen gerechnet werden muss.

Das Wetter im Kreis Wesel bleibt stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnstufe erhöht und warnt ab Dienstagmorgen um 10 Uhr vor Sturmböen im gesamten Kreisgebiet. Bereits seit Montagmorgen gilt eine amtliche Warnung vor Windböen. Am Dienstag treten dann laut der Vorhersage Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung auf. Zu den möglichen Gefahren gehören etwa herabfallende Äste. Die Warnung gilt derzeit bis Mittwochnacht um 3 Uhr.

Die Warnung gilt für weite Teile von Nordrhein-Westfalen. In der weiteren Woche erwartet die Menschen im Land weiterhin Wind und Bewölkung – und noch schlechter sind die Aussichten für den Straßenkarneval an Weiberfastnacht. Der Dienstag startet stark bewölkt mit milden Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Gebietsweise regnet es leicht.

In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Regen zu. Auch am Tag bleibt es regnerisch, gebietsweise sagen die Experten kräftige Regenfälle und Dauerregen voraus. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es anhaltend regnen. Laut den Prognosen müssen sich die Karnevalisten im Kreis Wesel auch an Weiberfastnacht am Donnerstag wetterfest anziehen: Es soll lang anhaltenden Regen mit wechselnder Intensität bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad geben.

