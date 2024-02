AfD-Kreisparteitag in Rheinberg: Gegendemo ist angemeldet

Kreis Wesel Die AfD im Kreis Wesel möchte am 11. Februar ihren Parteitag in Orsoy abhalten. Eine Gegenveranstaltung ist angemeldet. Weitere Demos geplant.

Die AfD im Kreis Wesel möchte ihren Kreisparteitag am Sonntag, 11. Februar, in der Gaststätte Orsoyer Hof am Hafendamm in Rheinberg abhalten. Einlass ist laut Einladung, die der Redaktion vorliegt, ab 9 Uhr, der Beginn der Sitzung ist für 10 Uhr geplant.

Gegen den Parteitag regt sich bereits Widerstand. Laut Informationen der Redaktion ist für das Datum eine Demonstration gegen die AfD geplant. Die Kreispolizei bestätigt auf Nachfrage einen angemeldeten Protest am 11. Februar mit 200 Teilnehmern vor der Gaststätte, die bereits im vergangenen Jahr Standort der AfD-Kreisverbandssitzung gewesen ist. Auch vor und nach dem 11. Februar soll es Kundgebungen gegen Rechts geben.

Die AfD hängt ihre Treffen auf regionaler Ebene für gewöhnlich nicht an die große Glocke. Dass sie dennoch an die Öffentlichkeit gelangen, kann sie nicht vermeiden. Vor allem nicht nach den Correctiv-Recherchen zu einem Treffen mitsamt Remigrations-Fantasien in Potsdam, an dem auch AfD-Funktionäre teilgenommen haben und das bundesweit für Entsetzen gesorgt hatte. In ganz Deutschland sind bereits hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die in Teilen rechtsextreme AfD auf die Straße gegangen. Auch im Kreis Wesel fanden und finden in diesen Tagen regelmäßig Proteste gegen Rechtsextremismus und Hass statt.

In Rheinberg sind neben dem 11. Februar ebenfalls noch Demonstrationen geplant: Am Mittwoch, 7. Februar, soll es von 15.55 Uhr bis 17 Uhr eine stille Demo auf dem Marktplatz in Ossenberg geben, am Samstag, 17. Februar, ist ab 14 Uhr eine große Demonstration geplant, die um 14 Uhr auf dem Rheinberger Marktplatz beginnen soll.

