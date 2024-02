Kreis Wesel. Mit viel Geld will die Landesregierung die Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum stärken, wie die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik mitteilt.

Ob Dorfladen, Bolzplatz oder Bürgerhaus: Das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit 18 Millionen Euro die Zukunft des ländlichen Raumes. Das kündigt CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik jetzt in einer Pressemitteilung an: „Das Programm ist gestartet. Ich ermuntere alle interessierten Gemeinden, Vereine und Einrichtungen im Kreis Wesel, sich zu bewerben“, so Quik. Dadurch werde die Heimat gefördert, ländliche Infrastruktur verbessert und die Wirtschaftskraft im ländlichen Raum gestärkt.

Das Förderprogramm ist nicht neu. „Allein im vergangenen Jahr sind über 200 neue Projekte vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert worden“, heißt es laut Pressemitteilung. „Gefördert werden auch im Jahr 2024 Dorfläden, Dorfplätze, Bouleplätze, Skater-Anlagen, Bolzplätze ebenso wie zum Beispiel barrierefreie Umbauarbeiten von Mehrfunktionshäusern oder Kultur-, Naherholungs- und Tourismuseinrichtungen.“ Unterstützt werde zudem eine Umnutzung land- oder forstwirtschaftlicher Gebäude zur Stärkung des dörflichen Lebens oder die Entwicklung von IT-Lösungen, um die Infrastruktur im ländlichen Raum zu verbessern.

Laut Pressemitteilung können Projekte bis zu einer Zuwendungshöhe von 250.000 Euro gefördert werden. Bis 15. April können Anträge bei der Bezirksregierung gestellt werden. Es wird empfohlen, dass sich Interessenten vor Antragstellung mit ihrer zuständigen Bezirksregierung in Verbindung setzen. Weitere Informationen finden Interessierte auf den Internetseiten der Bezirksregierung und des Ministeriums unter www.mlv.nrw.de oder www.brd.nrw.de