Kreis Wesel. Einige werden bereits Weißstörche am Niederrhein beobachtet haben. Sind sie zurück aus dem Süden? Und wie entwickelt sich die Population?

Störche prägen das Landschaftsbild am Niederrhein, sie fühlen sich von Jahr zu Jahr immer wohler und sind gern gesehen. Rund 150 Meldungen im Kreis Wesel seien bereits von ehrenamtlichen Vogelbeobachtern auf einem Internetportal in diesem Jahr eingegangen, sagt Thomas Traill von der Biologischen Station. Doch handelt es sich um die Rückkehrer aus dem warmen Süden oder die hartgesottenen Tiere, welche in der Region überwintern?

Sowohl als auch, sagen die Experten. „Der Trend geht dahin, dass die ersten wiederkommen“, bestätigt Hans Glader, Vorsitzender der Stiftung Störche NRW und verweist auf die Südströmung und die milden Temperaturen. Die ersten Tiere, die wieder eintrudeln, haben laut Glader den Winter auf der iberischen Halbinsel verbracht. Der große Schwung Störche aber komme noch von März an, so Glader. Sie haben auch einen weiteren Weg: Einige Tiere überwintern in Afrika.

Störche am Niederrhein: Population nimmt weiter zu

Und andere wiederum sind dauerhafte Gäste am Niederrhein. Dass einzelne Paare in der Region bleiben, sei seit einigen Jahren nicht ungewöhnlich, bestätigen Traill und Glader. „Es gibt ein paar Hartgesottene, die das probieren.“ Bleibt die Frage, wie sich die klimatischen Bedingungen entwickeln und wie das in Zukunft aussieht. „Bei geschlossener Schneedecke finden die Störche nichts zu fressen, weder Regenwürmer noch Mäuse“, erklärt Glader.

Weiterhin entwickelt sich die Population der Störche äußerst positiv. Das war nicht immer so, Anfang der 1990er Jahre gab es laut Naturschutzbund NRW gerade mal drei brütende Paare – und zwar landesweit. Und nun? 2022 habe die Biologische Station im Kreis 94 belegte Nester gezählt, im vergangenen Jahr seien es mehr als hundert gewesen, so Traill, der einen steigenden Trend in den vergangenen zehn Jahren auch an der erfolgreichen Brut deutlich macht: 2011 habe die Biologische Station noch zehn Jungvögel im Kreis Wesel verzeichnet, 2022 waren es 160. Wo sich die Tiere gern aufhalten? Der Schwerpunkt liege im Bereich des Rheins, betont Thomas Traill. Beliebt ist die Bislicher Insel. Und manche Tiere ziehe es in die Dingdener Heide oder Lippeaue.

Die einen kommen zurück, die anderen gehen: Allmählich verlassen die arktischen Wildgänse die Region, während die Störche beispielsweise zurückkommen. Zur Vogelwelt im Frühling bietet der RVR am 15. März, 15.30 bis 18 Uhr, eine Veranstaltung auf der Bislicher Insel an. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder fünf. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab anmelden: 02801/988-230 oder per Mail naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr

