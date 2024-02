Kreis Wesel. Die Grünen-Fraktion im Kreistag kündigt ihre bedingunslose Unterstützung der Klage gegen den Regionalplan an, der kurz vor seiner Rechtskraft steht.

Die Grünen-Fraktion im Kreis Wesel kündigt ihre bedingungslose Unterstützung für eine Klage gegen den Regionalplan an. Das macht die Kreistagsfraktion - nicht zum ersten Mal - in einer Pressemitteilung deutlich. Das Wirtschaftsministerium hatte Ende vergangener Woche nach dreimonatiger Frist die Nachricht zum RVR geschickt, dass es keine Einwände gegen den Regionalplan gebe. Damit erlangt das Planungswerk, das bekanntlich die Ausweisung zusätzlicher 932 Hektar potenzieller Kiesabbauflächen am Niederrhein beinhaltet, in wenigen Tagen Rechtskraft, wenn es im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW veröffentlicht worden ist.

Regionalplan wird rechtskräftig: Grüne im Kreis Wesel sind sauer

Laut Fraktionschef Hubert Kück sei dies für die Kreistagsfraktion der Grünen zwar „nicht überraschend, aber doch sehr enttäuschend und durchaus unverständlich“. Nachdem bereits im Jahr 2022 die erste Änderung des Landesentwicklungsplans durch die Klage des Kreises Wesel und seiner Kommunen zurückgenommen wurde und dadurch eine dritte Offenlage des Regionalplans durchgeführt werden musste, habe man gehofft, dass die Flächenausweisung für Abgrabungen auf die geforderte 20-jährige Versorgungssicherheit zurückgenommen werde. Stattdessen habe der RVR im „Einvernehmen mit der Landesplanung“ eine „ordentliche Schippe“ auf die eigenen Vorgaben draufgepackt, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Helga Franzkowiak.

Laut ihrer Rechnung beschere der neue Plan unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Abgrabungsmonitorings der Kiesindustrie Flächen, „die für 37 Jahre ausreichen“. Auch wenn der RVR dieser Rechnung vehement widerspricht, ist für die Grünen im Kreis klar, dass das Urteil aus 2022 „ganz offensichtlich nicht die nötige Einsicht gebracht“ habe. „Die Grüne Kreistagsfraktion setzt sich weiterhin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass dem ungebremsten Raubbau an unserer niederrheinischen Landschaft und Heimat Einhalt geboten wird. Eine erneute Klage vor dem Oberverwaltungsgericht ist deshalb unausweichlich und wird von uns konsequent unterstützt“, so Fraktionschef Kück abschließend.