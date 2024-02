Kreis Wesel. Wenn ein Rettungswagen oder ein Notarzt im Einsatz ist, kostet das Geld. Im Kreis Wesel werden nun die Gebühren erhöht. Wer sie zahlen muss.

Was kostet eigentlich der Einsatz eines Rettungswagens? Zum Glück müssen sich Patientinnen und Patienten in Deutschland diese Frage in der Regel nicht stellen, denn die Kosten werden in den allermeisten Fällen von der Versicherung übernommen. Doch für die Träger des Rettungsdienstes sind die Gebühren entscheidend, um die Versorgung vor Ort zu gewährleisten. Da sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren deutlich geändert haben und die Kosten für die Rettungseinsätze gestiegen sind, will der Kreis Wesel nun die Gebühren erhöhen.

So soll die Grundgebühr für den Einsatz eines Notarztwagens von 930 Euro auf 940 Euro steigen. Wird ein Patient dann weitertransportiert, fallen zusätzlich 690 Euro an, bei einer Versorgung durch den Notarzt vor Ort sind es 700 Euro. Hinzu kommen drei Euro für jeden zurückgelegten Kilometer. Wird der Rettungsdienst gerufen, aber nicht in Anspruch genommen, kostet das 650 Euro – diese Summe fällt auch bei einem Fehlalarm an. Privatpersonen können diese Kosten aber nur in Rechnung gestellt werden, wenn der Notruf missbräuchlich getätigt wird oder wenn sich ein Patient weigert, ins Krankenhaus transportiert zu werden, obwohl der Notarzt oder das medizinische Personal das empfiehlt.

Weniger Gebühren fallen bei Rettungstransporten, also in der Regel ohne Notarzt, an. Hier soll die Grundgebühr im Kreis Wesel von 730 auf 740 Euro steigen. Die Weiterfahrt ins Krankenhaus kann weiterhin mit 470 Euro in Rechnung gestellt werden, eine Leerfahrt kostet 450 Euro. Deutlich günstiger sind reine Krankentransporte, hier soll die Grundgebühr von 190 auf 200 Euro steigen, die Kosten für Kurierfahrten von 175 auf 200 Euro. Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung der Gebührensatzung trifft der Kreistag in seiner Sitzung am 21. März.