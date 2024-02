Kreis Wesel. Osterdekorationen, Kunst, verkaufsoffene Sonntage: Diese Frühlingsmärkte im Kreis Wesel locken mit einem bunten Sortiment und Mitmach-Angeboten.

Die kalten Wintertage gehen allmählich zu Ende und zahlreiche Frühlingsmärkte im Kreis Wesel locken mit ihrem bunten Angebot. Wir stellen einige Veranstaltungen rund um Dinslaken, Wesel, Moers und Rheinberg für den Frühlingsbummel vor. Eine erste Veranstaltung gibt es bereits am kommenden Wochenende, am 24. und 25. Februar, weitere Termine reichen bis in den Mai hinein. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Handgemachtes zu Ostern in Dinslaken

Wer sich für die Ostertage mit schöner Deko eindecken möchte, der kann am 16. März den Hobby-Kunsthandwerkermarkt in der Neutor-Galerie in Dinslaken besuchen. Ab 10 Uhr präsentieren zahlreiche Stände ihre handgemachte Ware.

Stöbern kann man auch beim traditionellen Dinslakener Ostermarkt im Museum Voswinckelshof. Hier finden Gäste kunstvoll gestaltete Ostereier, Dekorationsideen und originelle Geschenke rund um das Osterfest und das auf mehreren Ausstellungsebenen des Museums. Der Markt geht vom 21. bis zum 24. März und öffnet um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das könnte Sie auch interessieren:Kreis Wesel: Diese Restaurants bieten Blick aufs Wasser

Viel los im Frühling: Veranstaltungen in Moers und Wesel

Kunstinteressierte können sich auch auf den Moerser Kunstfrühling freuen. Künstlerinnen und Künstler aus Moers präsentieren dann wieder in der Musikschule Martinsstift ihre Arbeiten und bieten sie zum Verkauf an. Die Veranstaltung geht vom 27. bis zum 28. April, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Auch im vergangenen Jahr konnten Besucherinnen und Besucher in der Moerser Musikschule künstlerische Werke begutachten. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Beim Moerser Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag können die Gäste bei einem Einkaufsbummel entspannen. Die Veranstaltung startet am 7. April um 11 Uhr.

Ebenfalls am 7. April locken in Wesel gleich drei Frühlingsveranstaltungen: ein verkaufsoffener Sonntag, mit Frühlingsmarkt und dem traditionellen Fahrradaktionstag. Beim Markt werden vor allem Hobbygärtner fündig: Viele Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Deko- und Gartenartikel. In der Innenstadt gibt es eine Fundradversteigerung und jede Menge Angebote rund um das Fahrrad. Ab 13 Uhr öffnen auch die Geschäfte ihre Türen.

Wer nicht so lange warten möchte, der kann vom 24. bis zum 25. Februar den Kunsthandwerkermarkt im Deichdorfmuseum Bislich besuchen. Hier gibt es handgefertigte Dekoartikel, Seifen, Porzellan und vieles mehr. Der Markt öffnet von 11 bis 18 Uhr.

Besondere Veranstaltungen im Frühling Musik gibt es beim Frühlingskonzert des Rotary Clubs Kamp-Lintfort. Veranstaltungsort ist der Kamper Hof in Rheinberg. Mit dabei ist die Kölner Band „Climax“ und das Motto des Konzerts lautet „Fröhlich in den Frühling“. Es findet am 9. März um 19 Uhr statt. Der Eintritt liegt zwischen 15 und 20 Euro. Der Erlös geht an das Hospiz in Rheinberg. Eine besondere Überraschung bieten die Frühlingsspiele im Bollwerk 107 in Moers. Die Teilnehmenden stellen sich hier vier besonderen Herausforderungen. Die Veranstalter verraten nur so viel: Rutschfestes Schuhwerk ist ein klarer Vorteil! Die Spiele starten am 28. März um 20 Uhr. Am Wegesrand blühen die ersten Pflanzen. Aber was blüht da eigentlich genau? Beim Wildkräuterspaziergang in Dinslaken führt eine Kräuterpädagogin die Teilnehmenden durch verschiedene Kräuter- und Pilzarten. Der Spaziergang startet am 12. April um 16 Uhr und kostet für Erwachsene 12 Euro. Anmeldungen unter dinslaken.de. Gartenfreunde können sich bei der Pflanzentauschbörse Schermbeck über Pflanzen und Stauden informieren und austauschen. Die Veranstaltung beginnt am 13. April um 11 Uhr. Infos unter wir-sind-schermbeck.de.

Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Sonsbeck und Xanten

In Sonsbeck wird am 17. März der Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag veranstaltet. Ab 11 Uhr können die Aussteller mit ihren Ständen besucht werden, ab 13 Uhr öffnen auch die Geschäfte.

Der Xantener Frühling läutet am 23. März in der Domstadt die blühende Jahreszeit ein. An diesem Wochenende können Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr stöbern und genießen. Es gibt auch einen verkaufsoffenen Sonntag am 24. März, die Geschäfte haben ab 13 Uhr geöffnet.

Frühlingsstände in Rheinberg, Hamminkeln und Neukirchen Vluyn

Am Osterwochenende lockt der Ossenberger Wochenmarkt in Rheinberg mit dem Osterhasenbesuch. Von 8 bis 13 Uhr gibt es am 30. März Osterdekorationen und Aktionen wie das Eiermalen. Auch die „rollende Waldschule“ ist vor Ort.

Auch der Vluyner Mai lädt in diesem Jahr wieder zum Bummel durch den Ortskern ein. © FUNKE Foto Services | Rüdiger Bechhaus

Am 23. März lädt der Brauereihof in Hamminkeln ein. Hier gibt es ab 11 Uhr beim Frühlingsmarkt viele Mitmach-Angebote, vor allem für die kleinen Gäste.

Einen späteren Frühlingsbummel können die Gäste beim Vluyner Mai erleben. Vom 4. bis zum 5. Mai stellen viele örtliche Geschäfte ab 12 Uhr ihre Frühlingsware aus.