Kreis Wesel. IT NRW verzeichnet für 2023 einen Rückgang der Sterbefälle in NRW um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. So hoch sind die Zahlen im Kreis Wesel.

Im Kreis Wesel sind 2023 etwas weniger Menschen gestorben als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt (IT NRW) nun vermeldete, wurden demnach 6420 Todesfälle im Kreisgebiet verzeichnet. Im Jahr 2022 waren es noch 6564, das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozent. Damit liegt der Kreis im Landestrend. „Für fast alle Kreise und kreisfreien Städte kann für das Jahr 2023 mit weniger Sterbefällen als im Vorjahr gerechnet werden“, heißt es von IT NRW.

Schätzungsweise verstarben landesweit rund 225.900 Menschen – das waren 3,5 Prozent weniger als noch 2022. Wichtig zu wissen: Das Schätzverfahren der Statistiker basiert auf vorläufigen Ergebnissen für die Monate Januar bis Oktober 2023, die Werte November bis Dezember 2023 fließen als geschätzte Werte in die Berechnung ein. Die landesweit höchsten Rückgänge werden laut IT NRW für Bottrop (minus 12 Prozent), den Märkischen Kreis (minus 11 Prozent) und Oberhausen (minus 10,8 Prozent) prognostiziert. Nur für die Großstädte Bochum (plus 1,2 Prozent), Leverkusen (plus 0,8 Prozent) und Köln (0,2 Prozent) wird mit einem Anstieg der Sterbefälle gerechnet.