Kreis Wesel. Der Wetterdienst hat für den Kreis Wesel eine Warnung vor schweren Sturmböen herausgegeben, sogar Orkanböen drohen. Ab wann die Warnung gilt.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Kreis Wesel eine Warnung vor schweren Sturmböen herausgegeben. Sie gilt derzeit ab Donnerstagabend, 18 Uhr, bis in die Nacht zum Freitag um 2 Uhr. Es treten demnach schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf. In der Nähe von Schauern sowie in exponierten Lagen muss sogar mit orkanartigen Böen um 110 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.

Sturmwarnung für den Kreis Wesel: Die Gefahren drohen

Laut dem Wetterdienst besteht Gefahr durch vereinzelt umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Gerüste und frei stehende Objekte (zum Beispiel Leinwände und Bühnen) sollten vor dem Sturm gesichert werden. Zelte und Abdeckungen sollten befestigt oder am besten abgebaut werden. Wer im Freien unterwegs ist, muss auf herabfallende Gegenstände wie große Äste oder Dachziegel achten und gegebenenfalls Schutz suchen.

Die Warnung entspricht derzeit der Stufe zwei von vier und gilt für weite Teile von Nordrhein-Westfalen. Ab Donnerstagmittag soll der Wind allmählich zunehmen – vor allem im Bergland sowie im Aachener Raum. Am Abend könne der Wind auch im Westen des Bundeslandes deutlich stärker werden. In der zweiten Nachthälfte lässt der Wind voraussichtlich wieder nach. Bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad ist laut DWD ab Donnerstagnachmittag außerdem mit stärkerem Regen zu rechnen. Die ständig aktualisierten Warnungen des Wetterdienstes finden Sie hier.