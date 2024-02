Kreis Wesel. In diesem Jahr könnte der Wettbewerb der innovativen Dörfer im Kreis Wesel in die nächste Runde gehen. Im März entscheidet der Kreistag darüber.

Zuletzt traten 2021 Dörfer im Kreis Wesel zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an. Jetzt steht die 28. Runde auf der Tagesordnung des Kreistages. Das Motto hatte „Unser Dorf soll schöner werden“ abgelöst, weil es mehr um die dörfliche Entwicklung und das bürgerliche Engagement geht als um die äußere Erscheinung.

In ihrer Vorlage umreißt die Verwaltung die Ziele: Das Gemeinschaftsleben soll gestärkt und die Eigenverantwortung für die Gestaltung des Lebensumfeldes gefördert werden. Es sollen Perspektiven für die Dorfentwicklung entstehen, auch die wirtschaftlichen Potenziale. Ferner geht es um den Erhalt dörflicher Strukturen, um Natur und Umwelt, die Pflege der Kulturlandschaft und mehr.

Veen schaffte 2021 Silber auf Landesebene

Der Wettbewerb soll beispielhafte Leistungen und innovative Lösungsansätze herausstellen, Engagement wecken und das Ehrenamt stärken. Im Jahr 2021 hatten aus dem Kreis Wesel die Orte Alpen-Bönninghardt und Alpen-Veen, Voerde-Götterswickerhamm und Xanten-Marienbaum teilgenommen. Veen belegte den ersten Platz, Bönninghardt den zweiten. Marienbaum wurde Dritter. Veen errang auf der Landesebene eine Silberplakette.

Die Jury setzt sich, wie auch in den Wettbewerbsjahren zuvor, aus Fachprüfern der Verwaltung, der Bezirksregierung und der Landwirtschaftskammer sowie aus Mitgliedern des Kreistages zusammen. Für den Wettbewerb stehen 10.00 Euro zur Verfügung. Zuerst beraten wird das Thema am 27. Februar im Kreisumweltausschuss, das letzte Wort hat am 21. März der Kreistag.