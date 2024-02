Kreis Wesel. Eine Broschüre bietet Ansprechpartner und Anlaufstellen, zwei neue Fachleute helfen Heranwachsenden, die suchtkrank oder psychisch krank sind.

Kinder suchtkranker oder psychisch kranker Eltern brauchen Unterstützung. Wo die zu finden ist, hat jetzt das Kreisgesundheitsamt Wesel in einer Broschüre zusammengefasst. „KipsE ‒ Hilfe für Familien mit psychisch-/suchterkrankten Eltern - Angebote und Ansprechpersonen“ ist der Titel. Ziel ist es, niederschwellig Zugänge und Hilfsmöglichkeiten im Kreisgebiet aufzuzeigen. Die Broschüre ist ab sofort auf der Homepage des Kreises Wesel unter dem Suchbegriff „KipsE“ abrufbar. Sowohl Familien als auch Fachkräfte in Jugend- und Gesundheitshilfe können sich nun schnell einen Überblick über aktuelle Hilfsangebote, Zugangswege und Ansprechpersonen im Kreisgebiet verschaffen. Zudem hat das Kreisgesundheitsamt zwei Fachkräfte eingestellt, um die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen weiter zur erfassen, begleiten und auszubauen.

Ina Küpperbusch wird sich als neue Netzwerkkoordinatorin für den verbesserten Austausch und die Zusammenarbeit von Fachkräften aus den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe, der Gemeindepsychiatrie und dem Suchthilfesystem einsetzen und die fachliche Weiterentwicklung der Region unterstützen. Darüber hinaus soll sie dazu beitragen, den wichtigen Übergang von Heranwachsenden mit psychischen Erkrankungen aus dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich in die Erwachsenenpsychiatrie durch den Aufbau von Netzwerkstrukturen zu verbessern. Sie ist erreichbar unter 02841-202-1513 oder per Mail an ina.kuepperbusch@kreis-wesel.de

Ansprechpartnerin für Heranwachsende

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Wesel bietet außerdem ein neues Beratungsangebot für Heranwachsende mit psychischen und/oder Suchterkrankungen an. Schwerpunkt sind hierbei die Möglichkeiten und Grenzen der gemeindepsychiatrischen Versorgung sowie der Kinder- und Jugendhilfe und -Psychiatrie. Agalja Uthayakumar berät Ratsuchende zwischen 15 und 25 Jahren sowie deren Angehörige. Ziel ist es, ein geeignetes Angebot in den vorhandenen Strukturen zu finden. Sie ist erreichbar unter 0281 207 7522 oder per Mail an agalja.uthayakumar@kreis-wesel.de.