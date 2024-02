Kreis Wesel. Aids-Hilfe und Kreis Wesel arbeiten seit Jahren beim Thema HIV und Aids zusammen. Ihre Bilanz zeigt, dass Vorbeugung und Beratung gefragt sind.

In der Aidsprävention arbeitet der Kreis Wesel seit Jahren mit der Aids-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel zusammen. Schwerpunkt der Aktivitäten des Kreisgesundheitsamtes in diesem Bereich ist Beratung in den Sprechstunden in Wesel und Moers, hier werden auch Tests auf HIV oder Syphilis angeboten. Die Aids-Hilfe berät vorbeugend,

und auch an Aids Erkrankte, zudem geht sie zur Vorbeugung an Schulen und informiert auch außerschulisch Jugendliche. Beide legten nun ihren Bericht über die Jahre 2019 bis 2023 vor.

Von 2019 bis 2023 hatte das Kreisgesundheitsamt 139 Mal in der Dienststelle Wesel und 425 Mal in der in Moers Beratungsgespräche, zudem gab es 273 telefonische Beratungen. In dieser Statistik schlagen sich noch die Pandemiejahre nieder. 424 der Ratsuchenden wurden auf HIV-Antikörper getestet. Knapp 90 Prozent der Hilfesuchenden lebten im Kreis Wesel, sieben Prozent kamen aus Duisburg und die Übrigen aus anderen Kommunen. Wie der Kreis Wesel feststellt, suchen mehr Männer als Frauen die Hilfe der Fachleute, etwa im Verhältnis zwei zu eins.

Ratsuchende bevorzugen das persönliche Gespräch

Deutlich mehr Menschen wenden sich an die Aids-Hilfe als an das Kreisgesundheitsamt. Demnach verzeichnete der Verein in den Jahren 2019 bis 2023 zusammen 12.975 Beratungsgespräche, den Löwenanteil mit 70 Prozent leisteten die Fachkräfte der Beratungsstelle, gefolgt von Streetworkern, die gefährdete Menschen aufgesucht haben, Prostituierte etwa. Themen dieser Beratungen sind, wie man sich vor der Infektion mit HIV und vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann. Ist es dafür zu spät, geht es darum, mit der Infektion zu leben – im Umgang mit Sexualität und Partnerschaft beispielsweise. Derzeit arbeiten sechs Fachkräfte bei der Aids-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel.

Zwar gibt es das Angebot, sich über die elektronischen Medien an die Aids-Hilfe zu wenden, doch die Aktiven stellen fest, dass Hilfesuchende nach wie vor ein persönliches Gespräch bevorzugen. Das war in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich, doch jetzt gehen die Betroffenen wieder besonders in die Duisburger Beratungsstelle.

Die Aids-Hilfe geht in Schulen und Pflegeschulen

Im vergangenen Jahr hat die Aids-Hilfe 45 Projekte an Gymnasien-, Real-, Gesamt- und Hauptschulen sowie Berufskollegs angestoßen, gerichtet an Schülerinnen und Schüler von der Jahrgangsstufe sieben aufwärts. 31 dieser Projekte gab es an Schulen im Kreis Wesel, 14 in Duisburg. Die Zahlen zeigen eher den Normalzustand, in 2022 hatte es lediglich 14 Projekte gegeben, acht davon im Kreisgebiet.

In 2024 und 2025 will der Kreis Wesel seine Zusammenarbeit mit der Aids-Hilfe weiter intensivieren. Wie es in einer Verwaltungsvorlage für den Gesundheitsausschuss heißt, soll die strategische Ausrichtung inhaltlich und finanziell neu festgelegt werden.