Awo im Kreis Wesel sieht sich zu Änderungen gezwungen

Kreis Wesel Steigende Kosten, die finanzielle als auch die personelle Situation zwingen den Awo-Kreisverband zu einigen Änderungen. Das sind die Pläne.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) plant, in den kommenden sieben Jahren einige Veränderungen vorzunehmen, sowohl in einigen Angeboten als auch intern. „Wir haben uns für einen Schritt entschieden, der für den einen oder anderen komisch klingen mag“, sagt der Präsident Ibrahim Yetim.

Als Gründe für die geplanten Veränderungen nennt der Verband die Verschlechterung der wirtschaftlichen Jahresergebnisse seit 2022 und die aktuelle Finanzsituation durch fachkräftemangel-bedingte Umsatzeinbußen in der Pflege. Gleichzeitig seien flächendeckend die Kosten aller Warengruppen im Einkauf gestiegen, insbesondere die Energiekosten. Zudem nennt die Awo schlechtere kommunale und staatliche Finanzen.

Erneuerung der Awo-Pflege

Durch personelle Veränderungen im obersten Führungsbereich (siehe Box) will sich die Awo wieder auf ihre originären Arbeitsfelder konzentrieren, „über alle Ziel- und Altersgruppen hinweg“, heißt es. „Wir wollen die Awo als unverzichtbaren Partner der sozialen Arbeit im Kreis Wesel zukunftsfähig entwickeln“, sagt Kreisvorsitzender Jochen Gottke.

Außenansicht des Awo-Verwaltungsgebäudes in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Vor allem der Pflegebereich soll auf ein höheres Level gehoben werden, „Pflege 4.0“ sei die Pflege der Zukunft. Fragen an die Awo sollen zukünftig mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) beantwortet werden. Neu sind auch Sturzerkennungssysteme in den Pflegeeinrichtungen, die in den Böden eingebaut werden sollen. Digitale Arzt-Visiten sollen bald zur Realität werden als Ergänzung zum Arztbesuch, nicht, um ihn zu ersetzen. Trotz dieser großen Schritte sagt Gottke : „Wir wollen durch die Digitalisierung keine Pflegekräfte einsparen, sondern die vorhandenen unterstützen.“ Das seien alles große Herausforderungen, die es zu gestalten und weiterzuentwickeln gelte, so der Vorstandsvorsitzende.

Ein weiteres Projekt sieht die Sanierung des Willy-Brandt-Hauses in Moers vor. Geplant sei ein neues Wohngruppen- und Betreuungskonzept, das die Zukunftsfähigkeit des Hauses sichern soll. Zur Erklärung: Aktuell gibt es im Willy-Brandt-Haus 119 Betreuungsplätze. Die Awo möchte nun die Wohngruppen auf 15 bis 16 Menschen verkleinern, um so eine intensivere Betreuung zu gewährleisten und kürzere Wege für die Pflegekräfte zu erreichen. 23 Plätze fielen dadurch weg, sie seien nicht erneut besetzt worden. Auch fokussiere man sich mehr auf die Bedürfnisse der Bewohner. Dabei sollen beispielsweise auch Doppelzimmer wegfallen, damit jedem mehr Privatsphäre eingeräumt werden kann. Kostenpunkt: vier Millionen Euro.

Awo klagt über Fachkräftemangel in Kitas

Neben der Pflege stellen die Kindertagesstätten (Kitas) ebenfalls eine Baustelle dar. „Kitas sind die Bereiche, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft wichtig sind“, sagt Präsident Ibrahim Yetim. Vom Land kämen Hilfen in Höhe von 100 Millionen Euro. Aufgeteilt auf alle Kitas seien das etwa 12.500 Euro pro Einrichtung, so Walch. Ähnlich wie in der Pflege soll die Betreuung der Kinder intensiviert werden. „Meiner Meinung nach müsste man die Gruppen kleiner machen“, so der studierte Kindheitspädagoge und Sozialarbeiter.

Doch der Fachkräftemangel, mit dem die Awo seit längerem schon zu kämpfen hat, mache das nicht möglich. Eine erste Maßnahme, um dem entgegenzuwirken, sei eine praxis-orientierte Ausbildung, die der Verband vorangetrieben hat. Ebenso möchte sich Walch in seiner neuen Position vor allem um bestehende Immobilien kümmern. Er möchte sich auf selbst genutzte und erneuerungsbedürftige Gebäude fokussieren. Es habe sich die Regel bewährt, eher zu kaufen als zu mieten, so Walch.

Der Miet-Wohnungsbau soll nur noch bei sozial begründeten und besonderen Projekten eine Option sein. Außerdem möchte die Awo einige Mietwohnungen im Kreis Wesel verkaufen, heißt es. Ziel sei es, höhere Einnahmen zu generieren. Jegliche Veränderungen und Sanierungen zahle der Verband aus eigener Tasche. Aktuell habe die Awo einen Jahresumsatz von etwa 60 Millionen Euro, verrät Gottke

