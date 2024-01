Bauerndemo im Kreis Wesel: „Heftige Verkehrslage“ erwartet

Kreis Wesel Landwirte im Kreis Wesel planen am Montag viele Aktionen. Die Polizei warnt vor massiven Auswirkungen. Wer kann, soll zu Hause bleiben.

Die Bundesregierung rudert zwar zurück, aber die Landwirtinnen und Landwirte im Kreis Wesel denken gar nicht daran, ihren geplanten großflächigen Protest abzusagen. Ganze 18 Anmeldungen von Aktionen, die sich am Montag, 8. Januar, über den gesamten Kreis Wesel erstrecken, waren bis Freitagmittag bei der Kreispolizei eingegangen. Kaum eine Straße dürfte dann unverschont bleiben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang bereits vor einer „heftigen Verkehrslage“, die den gesamten Montag über anhalten könne.

Bauernprotest im Kreis Wesel: Mit 50 Trekkern über die Rheinbrücke

Loslegen wollen die Landwirte mit ihren Trekkerzügen bereits um 5.30 Uhr. Dann startet ein Tross von Kamp-Lintfort aus über Moers nach Neukirchen-Vluyn. Ein weiterer Traktor-Konvoi mit 50 angemeldeten Maschinen macht sich in der Zeit von 6 bis 11 Uhr von der Grünthal-Kreuzung in Alpen aus über die Rheinbrücke auf den Weg zum Weseler Bahnhof und wieder zurück. Eine zweite Fahrt ist von 15 bis 19 Uhr angemeldet. Damit sind Einschränkungen in Berufs- und Feierabendverkehr so gut wie sicher. Von Hünxe aus führt eine weitere Rundfahrt unterdessen auf der B8 nach Oberhausen und Duisburg.

Daneben sind laut Kreispolizei Aktionen an diversen Autobahnauffahrten geplant, zum Beispiel an den Auffahrten der A57 in Sonsbeck, Rheinberg und Kamp-Lintfort, den Auffahrten zur A3 in Hamminkeln und Wesel oder der A40-Anschlussstelle in Neukirchen-Vuyn an der Lintforter Straße. Der Protest werde sich auf die gesamte Verkehrslage im Kreis Wesel auswirken, sagt die Polizei, Pressesprecher Björn Haubrok spricht von einem „außergewöhnlichen Ausmaß“.

Bauerndemos im Kreis Wesel: Was die Polizei Pendlern empfiehlt

Frühzeitig loszufahren, helfe nur bedingt, so Haubrok. Der Protest fange früh an und irgendwie müssten die Traktoren ja auch zu ihren Zielen fahren. Mit anderen Worten: Die Verkehrslage könnte schon vor 5.30 Uhr belastend sein. Dabei sind die Protestfahrten der Landwirtinnen und Landwirte nur das eine. Der Schulbeginn nach dem Ende der Weihnachtsferien sowie ein drohender Warnstreik der Lokführer könnten sich außerdem auf den Straßenverkehr auswirken und ihn streckenweise lahmlegen, fürchtet die Polizei. Wer könne, solle doch bitte im Homeoffice bleiben. Alle anderen brauchen Geduld.

Man empfehle „allen Pendlern, sich auf lange Wartezeiten im Auto einzurichten. Haben Sie genug Essen und Getränke dabei. Fahren Sie nicht auf Kraftstoffreserve“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. In einigen Fällen, zum Beispiel bei sehr frühen wichtigen Terminen, könne es sich auch anbieten, bereits am Vortag anzureisen, sagt Björn Haubrok. Die Polizei selbst sei am Montag „mit verstärkten Kräften unterwegs“, so der Sprecher weiter, der klarstellt, dass Straftaten konsequent geahndet werden. „Bei blockierten Rettungswegen oder Autobahnauffahrten greifen wir ein.“

