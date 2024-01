Bauernproteste im Kreis Wesel gehen am Dienstag weiter

Auch am Dienstag sind die Bauern auf der Straße. In Wesel ist eine Kundgebung geplant.

Kreis Wesel Mit den Montagsaktionen ist der Protest der Landwirte nicht beendet: Am Dienstag startet eine Kundgebung der Bauern aus dem gesamten Kreis Wesel.

Für Dienstag hat der Rheinische Landwirtschaftsverband die Bauern zu einer Kundgebung aufgerufen, die Proteste gehen weiter im Kreis Wesel: Los geht es laut Johannes Leuchtenberg, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Wesel, mit einer zentralen Kundgebung um 11 Uhr auf dem Aueseeparkplatz in Wesel. Demnach haben NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen, der SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider und Landrat Ingo Brohl ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die Bauern wollen weiter auf friedlichen Protest setzen und ihre Forderungen öffentlich machen. Bundesweit soll es im Vorfeld einer Großdemonstration des Deutschen Bauernverbandes am 15. Januar in Aktionen geben. Die Bauern der Region sind dabei.

„Es ist 5 vor 12“, mahnt Johannes Leuchtenberg, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Wesel. Er verweist auf den europäischen und internationalen Wettbewerb, in dem die heimische Landwirtschaft stehe. „Herausforderungen wie der Mindestlohn, die europäische Agrar- und Umweltpolitik sowie nationale Regelungen zu Tierwohl und Pflanzenschutz setzten die Landwirte im Rheinland bereits heute unter Druck.“ Er nennt die mittelfristige Abschaffung des Agrardiesels und Kürzungen im Agrarhaushalt, er sieht die Ernährungssicherheit der Bevölkerung in Gefahr. „Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle Bundestagsabgeordneten, sich gegen die geplanten Maßnahmen auszusprechen und den heimischen Bauernfamilien solidarisch zur Seite zu stehen und sich für die Beibehaltung der Agrardieselregelung einzusetzen“, so Leuchtenberg.

Bauern bringen ihre Anliegen einmal mehr in Berlin vor

Aus Sicht der Kreisbauernschaft sei eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft entscheidend für stabile demokratische Verhältnisse und sichere Arbeitsplätze gerade im ländlichen Raum. Leuchtenberg fordert eine Kurskorrektur in der Finanz- und Wirtschaftspolitik des Landes, betont aber: Wichtig sei es, sich von denjenigen zu distanzieren, die den legitimen Protest der Bauern missbrauchen und mit antidemokratischen Aktionen unterlaufen möchten. „Wir stehen für den friedlichen und demokratischen Protest und die konstruktive Diskussion; dabei ist es uns wichtig, die Privatsphäre der politischen Repräsentanten zu wahren. Für unsere Belange stehen wir gemeinschaftlich ein. Dafür werden wir unsere Anliegen am 15. Januar auch in Berlin noch einmal deutlich machen und bereits am Morgen des 14. Januar aus dem Rheinland nach Berlin aufbrechen“, kündigte der Kreisvorsitzende der Kreisbauernschaft Wesel an.

