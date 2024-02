Am Sonntag, 11. Februar, zieht der Blustwurstsonntagszug wieder wie in den Vorjahren durch die Xantener Innenstadt (Archvifoto).

Xanten Ausnahmsweise wird zum zweiten Mal in Folge der Xantener Blutwurstsonntagszug veranstaltet. Wie viele Wagen mitfahren und was 2024 neu ist.

In wenigen Tagen zieht der „Blutwurstsonntagszug“ wieder durch die Domstadt Xanten. Los geht es am Sonntag, 11. Februar, um 14.11 Uhr. Normalerweise kommen die Xantener nur alle zwei Jahren in den Genuss ihres Straßenkarnevals, warum gibt es in diesem Jahr eine Ausnahme? „Wir hatten im vorherigen Jahr unser Jubiläum und wollen nun wieder in die geraden Jahreszahlen kommen“, erklärt Werner van Gemmeren, seit 2016 Präsident des organisierenden Vereins, dem Xantener Blutwurstkomitee. Normalerweise gibt es in dem einen Jahr einen Zug, im nächsten eine Verlosung – auch, um die Finanzierung zu ermöglichen, so van Gemmeren.

Wie viele Gruppen fahren beim Xantener Blutwurstsonntagszug mit und wann ist Zugaufstellung?

In diesem Jahr sind 18 Wagen beim Karnevalszug durch die Xantener Innenstadt dabei, begleitet werden sie von zwölf Fuß- und acht Musikgruppen. Aufstellung nehmen sie am Erprather Weg/Am Langacker. Start des Zugs ist dann um 14.11 Uhr.

Welche Route nimmt der Xantener Blutwurstsonntagszug?

Auf der Internetseite der Stadt Xanten lässt sich der genaue Streckenverlauf einsehen: Vom Startpunkt Erprather Weg/Am Langacker geht es weiter über Siegfriedstraße, Europaplatz, Bahnhofstraße, Kurfürstenstraße, Marktplatz, Marsstraße, Viktorstraße, Lüttinger Straße, Orkstraße, Scharnstraße, Hühnerstraße und Karthaus bis zur Rheinstraße. Die Zugauflösung ist am Rheintor, auf dem APX-Parkplatz soll der Zug enden. Die Stadt weist darauf hin, dass sich dort auch ein Container für Müll befindet, entlang der Zugstrecke seien Toiletten aufgebaut.

Wo gelten Parkverbote in der Xantener Innenstadt?

Entlang der Zugstrecke besteht am 11. Februar beidseitig ein absolutes Halteverbot, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Es betrifft inbesondere die Straßen Am Langacker, Erprather Weg, Siegfriedstraße, Bahnhofstraße, Marsstraße, Viktorstraße, Orkstraße, Scharnstraße und die Hühnerstraße. Darüber hinaus wierde der Parkplatz „kleiner Markt“ und der Parkplatz „Standesamt“ gesperrt. Weil sechs Zufahrtsstraße (Kreisverkehr Europaplatz, Fildersteg, Kreuzungsbereich Lüttinger Straße / Viktorstraße, Lüttinger Straße) zusätzlich mit Betonsperren abgesichert werden müssen, macht die Stadt darauf aufmerksam, dass ab 11.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rund um die Innenstadt gerechnet werden muss. Nach dem Zug sollen die Sperren sukzessive wieder abgebaut werden.

Was ist mit Glasflaschen beim Blutwurstsonntagszug?

Der Veranstalter sowie die Stadt appellieren an die Besucherinnen und Besucher, keine Glasflaschen mitzuführen. Das gilt entlang der gesamten Strecke, so van Gemmeren.

Was ist in diesem Jahr neu beim Karnevalszug in Xanten?

Erstmals gibt es eine Kinderzone, und zwar am Kreisverkehr Ende Marsstraße/ Anfang Holzweg. Hier werde die Musik beispielsweise leiser gedreht, so Präsident van Gemmeren. Außerdem gibt der Verein ab diesem Jahr ein gedrucktes Heft heraus, darin können sich die Wagenbauer und Fußgruppen vorstellen und von ihrer Arbeit berichten, auch fürs nächste Jahr bittet der Verein um Einsendungen. Van Gemmeren bedankt sich in diesem Zusammenhang auch bei Sponsoren und Unterstützern.

