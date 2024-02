BPOC aus dem Kreis Wesel: „Werde zur Ausländerin gemacht“

Kreis Wesel/ Am Niederrhein Menschen mit Migrationshintergrund haben oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch wie zeigt sich das im Alltag? Wir haben mit Betroffenen gesprochen.

„Ich habe Angst vor jemandem, der besser in der Gesellschaft steht.“ Diesen Satz hat Misbah Shahzad bei ihrer Arbeit des Öfteren gehört. Shahzad kommt aus Pakistan und arbeitet in der Antidiskriminierungsstelle der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Wesel, gleichzeitig ist sie auch in der Flüchtlingsberatung tätig. Tagtäglich unterstützt sie Flüchtlinge und Migranten bei rechtlichen Fragen oder persönlichen Anliegen. Doch woher kommt diese Angst?

Angst oder Respekt - Zwischen Höflichkeit und Missverständnis

„Menschen, die vor Kriegen fliehen und einen Leidensweg hinter sich haben, sind oft traumatisiert. Häufig rühren diese traumatischen Erfahrungen von negativen Erlebnissen mit Menschen und Institutionen in Machtpositionen“, sagt Misbah Shahzad. Daher stammen aus ihrer Sicht Ängste vor der Polizei, vor Menschen in Uniformen und vor Behörden. Die Menschen hätten oft Angst vor der Zukunft und davor, sich in einer neuen Kultur nicht zurechtzufinden. „Auch die hiesige Gesellschaft zeigt manchmal Berührungsängste“, so Shahzad weiter.

Diesen Problemen nimmt sie sich beruflich an: In Beratungsgesprächen, durch den Abbau von Hemmnissen, durch inklusive Arbeit, Kulturvermittlung, Schlichtung und Prävention will Misbah Shahzad Menschen mit Migrationsgeschichte im Kreis Wesel helfen. Aber sind Kriege und ein Leidensweg die einzigen Gründe für die Angst? Das Problem gibt es in der BPOC-Community (Black and People of Color), also bei Menschen mit Migrationsgeschichte, öfter. Darüber sprechen möchten aber die wenigsten. Vor allem besteht die Angst, sich außerhalb der Community frei zu äußern. Ein Grund dafür ist die Furcht, aufgrund des Aussehens oder der Herkunft ausgegrenzt oder verachtet zu werden.

„Ich bin Deutsche, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit“, sagt Audrey Dilangu, stellvertretende Vorsitzende bei den Kreis Weseler Jusos. Aber: „Ich werde zur Ausländerin gemacht“, fügt sie hinzu. Sie ist in Köln geboren und in Dinslaken aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus der Demokratischen Republik Kongo und kamen in den 1990er-Jahren nach Deutschland. „Da war nicht nur das Problem, dass ich das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören, sondern auch, dass ich arm war“, erzählt Dilangu über ihre Vergangenheit.

„Es gab in meiner Jugend Situationen, in denen ich rassistisch angegangen bin“ Audrey Dilangu - Stellvertretende Vorsitzende der Jusos im Kreis Wesel

„Mir ist der Ton in der Gesellschaft aufgefallen, wie über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird – es ist sehr menschenverachtend“, findet die stellvertretende Jusos-Vorsitzende. Es sei kein Wunder, warum BPOC Angst hätten, sich frei zu äußern. Auch Dilangu hat bereits persönliche Erfahrungen damit machen müssen: „Es gab in meiner Jugend Situationen, in denen ich rassistisch angegangen worden bin“, erzählt sie. Man habe ihr bereits in der Schule aufgrund ihrer Migrationsgeschichte nur einen bestimmten Werdegang zugetraut.

Anlaufstellen für Opfer von Rassismus Auch, wenn es kaum bis keine Anlaufstellen für BPOC mit solchen Ängsten im Kreis Wesel gibt, ist die Bekämpfung von Rassismus ein erster Schritt zur Lösung, denn dieser scheint mitunter die Ursache dafür zu sein. Die nachfolgenden Institutionen am Niederrhein haben sich dem Thema Rassismus und Diskriminierung angenommen und bieten Anlaufstellen für Betroffene: Landesweit gibt es mehrere Beratungsstellen für die Antidiskriminierungsarbeit (ADA). Am Niederrhein sind diese in Kamp-Lintfort, Vinnstraße 40 und in Kleve, Thaerstraße 21, zu finden. Auch das internationale Zentrum in Moers, Talstraße. 12, hat sich dem Thema Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit in Form von Workshops und Vorträgen angenommen. Hier werden aber auch Veranstaltungen und Gespräche für Menschen mit Migrationshintergrund angeboten. Perfekt, um auch Freundschaften zu schließen und Kontakte aufzubauen.

Das Anti-Rassismus Informations-Centrum (ARIC) in Duisburg, Hochfeldstraße 42, ist vor allem eine Anlaufstelle für all diejenigen, die sich in der antirassistischen Arbeit stark machen wollen. „Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, engagierte Menschen und Initiativen in ihrer Arbeit gegen Diskriminierung und Rassismus auf vielfältige Weise zu unterstützen“, heißt es auf der Seite des Vereins.

Mit solch rassistischen Aussagen konfrontiert, verfalle sie nicht selten in eine Schockstarre. „Man weiß nicht, wie man reagieren soll“, sagt sie. In diesen Momenten fand sich Dilangu oft alleine wieder. Und tut es noch. Von Menschen aus der unmittelbaren Umgebung bekomme sie keine Hilfe. Zur Polizei ist die junge Kommunalpolitikerin deswegen aber nie gegangen. So etwas habe sie im Stillen für sich verarbeitet, erzählt sie. All diese Situationen hätten sie aber darin bestärkt, gegen Alltagsrassismus einzutreten. Heute setzt sich Dilangu in der Politik für mehr soziale Gerechtigkeit ein, insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund.

Der Westen in der Kritik - Wenn Rassismus ein Mittel zum Zweck wird

Doch soziale Gerechtigkeit sei nicht gleich soziale Gerechtigkeit: „Es gibt einen Unterschied, wenn ich über soziale Ungerechtigkeit spreche und weiß bin oder ich darüber spreche und schwarz bin“, sagt Audrey Dilangu. Es brauche eine Politik, die sich solidarisch zeige. Gerade in der Bundespolitik wünsche sie sich, dass Menschen weniger kategorisiert werden. „Dieses Land hat schon immer ein Problem damit gehabt.“

Rechtsdruck kann emotionale Auswirkungen auf Menschen mit Migrationsgeschichte haben. Die junge Politikerin ist der Meinung, dass es zu wenig Organisationen gibt, die einen Diskurs-Raum dafür bieten. Ihre Lösung sieht vor, aktiv gegen Rassismus vorzugehen, dafür eigne sich die aktuelle Debatte um die Demokratie, die durch das Geheimtreffen in Potsdam, unter anderem mit Mitgliedern der AfD, ausgelöst wurde. „Jetzt haben wir ein Gelegenheitsfenster und müssen das nutzen“, sagt sie.

