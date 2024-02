Darum gibt es im Kreis Wesel wieder mehr Arbeitslose

Kreis Wesel Die Arbeitslosenquote im Kreis Wesel ist in diesem Winter wieder gestiegen. Das hat einen bestimmten Grund. Warum es bald wieder besser wird.

In diesem Winter ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Wesel wieder angestiegen. Das hat laut Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, vor allem zwei Gründe: „Das Jahr beginnt mit einer weiteren Zunahme der Arbeitslosigkeit, wie es im Wintermonat Januar zu erwarten ist. Neben den witterungsbedingten Einschränkungen machen sich die Zugänge von jungen Menschen bemerkbar, die ihre zweieinhalb- und dreieinhalbjährige Berufsausbildung beendet haben und nicht übernommen werden. Diese werden jedoch in den nächsten Wochen wieder eine Arbeit finden, da gut ausgebildete Fachkräfte weiterhin gesucht werden.“

Demnach waren im Januar 17.836 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 911 Personen oder 5,4 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich gibt es 1512 Arbeitslose oder 9,3 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent zu, im Januar 2023 lag sie bei 6,7 Prozent. Die generell höhere Arbeitslosigkeit liege auch an der konjunkturell schwächeren Lage, so die Arbeitsagentur. Diese Entwicklung sei nicht plötzlich aufgetreten, sondern bereits in den vergangenen Monaten zu beobachten gewesen.

Unternehmen im Kreis Wesel meldeten 429 neue Stellen

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 333 Personen oder 7 Prozent auf 5085 Personen zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 431 Personen oder 9,3 Prozent mehr arbeitslos gemeldet. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 12.751 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 578 Personen oder 4,7 Prozent mehr als im Vormonat und 1081 Personen oder 9,3 Prozent mehr als im Januar 2023.

Aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt meldeten sich 1213 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 673 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Im Berichtsmonat meldeten die Unternehmen im Kreis Wesel insgesamt 429 neue Stellen. Aktuell sind laut Agentur für Arbeit insgesamt 2270 Stellen zu besetzen.

