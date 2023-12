Die Wertstoffhöfe im Kreis Wesel: Wohin mit dem Müll?

Das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort ist der zentrale Wertstoffhof im Kreis Wesel. Zusätzlich gibt es Wertstoffhöfe oder Annahmestellen in fast jeder Kommune im Kreis Wesel. (Archivfoto)

Kreis Wesel Wenn die eigene Mülltonne mal nicht reicht, geht es meist zum nächsten Wertstoffhof. Dabei gibt es einiges zu beachten. Eine Übersicht.

Es gibt viele Gründe, warum die eigene Mülltonne manchmal nicht reicht. Das können Renovierungs- oder Bauarbeiten sein, Grünabfälle aus dem Garten oder vielleicht auch das große Ausmisten, um das neue Jahr ohne alten Ballast zu beginnen. So oder so, führt dann die Fahrt zum lokalen Wertstoffhof. Zehn Stück gibt es im Kreis Wesel, zusätzlich existieren weitere Annahmestellen. Die wichtigsten Informationen haben wir hier zusammengefasst:

Zunächst aber sollten einige Dinge beachtet werden, denn nicht jeder Wertstoffhof eignet sich für alle Abgaben. So haben manche Höfe, wie zum Beispiel der in Moers, Einschränkungen, wer seinen Müll abgeben kann. Diese erlauben es teilweise nur Ortsansässigen, ihre Abfälle anzuliefern. Neben dem Kreislaufwirtschaftshof der Enni in Moers gilt dies explizit auch für die Wertstoffhöfe in Dinslaken, Xanten, Voerde und die Annahmestellen in Hamminkeln.

Auch wird nicht überall jede Art von Müll angenommen – und selbst wenn, nicht immer kostenlos. So sind Papiermüll, Altkleider und Altmetall in der Regel gebührenfrei. Für die Abgabe von Bau- und Gartenabfällen sowie Autoreifen muss man zahlen. Restmüll und alte Elektrogeräte unterscheiden sich je nach Hof besonders oft. Und auch die Menge, die man auf einmal abgeben kann, ist je nach Hof unterschiedlich. Es lohnt also, sich im Vorhinein zu informieren.

Die Wertstoffhöfe im Kreis

Das AbfallentsorgungszentrumAsdonkshof in Kamp-Lintfort steht allen Einwohnern des Kreises Wesel zur Verfügung und nimmt beinahe alle Arten von Abfällen kostenlos oder gegen eine Gebühr an. Geöffnet ist er Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr. Zu beachten ist hier, dass eine Terminvereinbarung über die Internetseite unter Angabe des Autokennzeichens (für die automatische Toröffnung) und der Abfallarten nötig ist.

Adresse: Graftstraße 25, 47475 Kamp-Lintfort. Weitere Infos gibt es unter www.aez-asdonkshof.de oder unter der Telefonnummer 02842/940-0.

Außerdem können in Kamp-Lintfort am städtischen Betriebshof ASK Abfälle entsorgt werden. Dieser hat montags bis mittwochs von 7 bis 12 Uhr und danach wieder von 12.30 bis 15.15 Uhr geöffnet. Am Donnerstag bleiben die Öffnungszeiten vormittags identisch. Der Nachmittag verlängert sich aber auf 12.30 bis 17 Uhr. Freitags ist der Hof nur vormittags von 7 bis 12 Uhr und Samstag nur von 8 bis 13 Uhr offen.

Adresse: Oststraße 7, 47475 Kamp-Lintfort. Weitere Infos gibt es unter www.kamp-lintfort.de/de/dienstleistungen/abfallentsorgung/. Der Servicebetrieb AKS ist unter der Telefonnummer 02842/9148-0 erreichbar.

Der Wertstoffhof Dinslaken steht ausschließlich den Dinslakener Bürgerinnen und Bürgern zu Verfügung. Geöffnet hat dieser Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 15.30 Uhr. Donnerstags können hier zwischen 11 und 19 Uhr Abfälle abgegeben werden, samstags von 8 bis 15 Uhr.

Der Dinslakener Wertstoffhof an der Krengelstraße. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Adresse: Krengelstraße 109, 46539 Dinslaken. Ansprechpartner bei der Stadt sind Stefan Hodak (02064/66-517) und Ralf Köster (02064/66-546). Weitere Infos gibt es unter www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/wertstoffhof.

In Hamminkeln finden Bürger wiederum gleich mehrere Annahmestellen für Abfälle. So existiert eine kommunale Müllannahmestelle bei der Firma ACD Bachmann an der Industriestraße 39 unter anderem für Sperrgut, Elektronikschrott, Bauschutt und Haushaltskühlgeräte. Daneben gibt es ebenfalls an der Industriestraße noch den städtischen Bauhof, wo aktuell Windeln abgegeben werden können. Für kompostierbare Gartenabfälle und Biomüll ist eine Annahmestelle in der Güterstraße in Hamminkeln eingerichtet. Diese hat mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Daneben gibt es zu bestimmten Zeiten noch weitere Annahmestellen in den Ortsteilen. Weitere Infos hierzu: www.hamminkeln.de/de/dienstleistungen/gartenabfaelle.

Die Enni betreibt den Kreislaufwirtschaftshof in Moers. Dieser richtet sich ebenfalls nur an Moerserinnen und Moerser, die hier teils kostenlos und teils gegen Gebühr ihre Abfälle abgeben können. Geöffnet hat er an Werktagen von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 14 Uhr. Gerade für die Samstage warnen die Betreiber vor starkem Betrieb.

Enni Mitarbeiter und Fachkraft Stefan Trienenjost auf dem Kreislaufwirtschaftshof in Moers am Jostenhof. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Adresse: Am Jostenhof 9, 47441 Moers. Weitere Infos gibt es unter www.enni.de/abfallentsorgung/kreislaufwirtschaftshof oder unter der Telefonnummer 0800/ 222-1040.

Auch die Abfallberatung der Dienstleistungsbetriebe in Rheinberg bietet die Möglichkeit, Müll zu entsorgen. Auf dem Betriebsgelände finden sich Container, allerdings nur für „Papier, Altmetall (kein Elektroschrott), Keramik (kein Bauschutt, Sanitär), Korken und CDs (ohne Hülle)“. Diese stehen montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr zu Verfügung.

Adresse: Bahnhofstraße 160, 47495 Rheinberg. Ansprechpartner bei der Abfallberatung sind montags bis freitags 8.30 Uhr bis 12Uhr telefonisch unter 02843/171-149 oder per Mail abfallberatung@rheinberg.de erreichbar. Weitere Infos gibt es unter www.rheinberg.de/de/dienstleistungen/abfallservice.

In Voerde können Bürgerinnen und Bürger der Kommune ihre Abfälle bei der kommunalen Annahmestelle in der Bühlstraße entsorgen. Diese ist dienstags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Direkt gegenüber befindet sich daneben noch das Recyclingzentrum der Firma Drekopf. Geöffnet ist dieses an Werktagen von 7 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Adresse: Bühlstraße 3, 46562 Voerde. Weitere Infos zum Recyclingcenter gibt es unter www.drekopf.de/unternehmen/standorte/voerde/. Als Ansprechpartner steht hier auch Klaus Jonnek zur Verfügung, der unter der 0281/473692-23 erreichbar ist. Infos zur kommunalen Annahmestelle sind unter www.voerde.de/de/dienstleistungen/abfallbeseitigung zu finden.

Der ASG Wertstoffhof Wesel nimmt ebenfalls eine Vielzahl verschiedener Abfallarten an – hier wird jedoch empfohlen, sich im Vorhinein über die eventuell anfallenden Gebühren zu informieren. Anlieferungen sind dienstags und mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr möglich.

Betrieb auf dem Wertstoffhof der ASG in Wesel an der Werner-von-Siemens-Straße. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Adresse: Werner-von-Siemens-Straße 15-17, 46485 Wesel. Weitere Infos gibt es unter www.asg-wesel.de/Abfall/Wertstoffhof-Sammelstellen oder telefonisch unter 0281/163930.

Am Wertstoffhof der Firma Schönmackers in Xanten haben ortsansässige Bürgerinnen und Bürger und Anwohner aus den Kommunen Alpen und Sonsbeck die Möglichkeit zur Müllabgabe. Geöffnet ist der Hof an drei Tagen die Woche – mittwochs zwischen 14 und 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.

Adresse: Bruchweg 14, 46509 Xanten. Weitere Infos gibt es unter www.xanten.de/de/dienstleistungen/wertstoffhof oder telefonisch bei der Firma Schönmackers unter 0800/1747474.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel