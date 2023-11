Herzerkrankungen waren im vergangenen Jahr im Kreis Wesel sehr häufig. Herzinsuffizienz war 2022 laut IT.NRW die am häufigsten gestellte Hauptdiagnose in Krankenhäusern (Symbolbild).

Gesundheit Diese Erkrankung führt am häufigsten ins Krankenhaus

Kreis Wesel Herzerkrankungen waren im vergangenen Jahr die Hauptursachen für Krankenhausaufenthalte im Kreis Wesel. Die genauen Zahlen:

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 114.397 Menschen im Kreis Wesel aus einer vollstationären Behandlung in Krankenhäusern entlassen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung von IT.NRW als Statistisches Landesamt hervor. Der Wert bezieht auch die Zahl der Neugeborenen mit ein, die im vergangenen Jahr aus dem Krankenhaus entlassen worden sind.

Von der Gesamtzahl befanden sich 97.488 Personen wegen sogenannter sonstiger Diagnosen in einem Krankenhaus. Die Hauptdiagnosen sprechen allerdings eine deutliche Sprache: 7193 Menschen mussten wegen Herzerkrankungen behandelt werden. Darunter war die Herzinsuffizienz mit 3233 behandelten Personen die am häufigsten gestellte Hauptdiagnose, betroffen waren davon 1597 Männer und 1636 Frauen. Damit liegt der Kreis Wesel im NRW-Trend. Laut IT.NRW war Herzinsuffizienz in 49 der 53 nordrhein-westfälischen kreisfreien Städte und Kreise häufigster Anlass für vollstationäre Krankenhausaufenthalte.

Platz Zwei der am häufigsten gestellten Hauptdiagnosen im Kreis Wesel belegten das Vorhofflattern und das Vorhofflimmern. Davon waren 2221 Menschen, 1186 Männer und 1035 Frauen, betroffen. Platz Drei belegt die Erkrankung der Herzkranzgefäße. Daran wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1739 Menschen behandelt, der weitaus größte Teil (1201) davon war männlich.

