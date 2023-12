Dinslaken, Voerde, Hünxe: So öffnen die Bäcker Weihnachten

Viele Bäckereien in Dinslaken, Voerde und Hünxe haben an Heiligabend und Silvester geöffnet (Symbolbild).

Dinslaken/Voerde/Hünxe Wo gibt es auch an den Feiertagen frische Brötchen? Diese Bäckereien in Dinslaken, Voerde und Hünxe öffnen an Weihnachten und Silvester.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Leckere Brötchen oder ein frisches Baguette – das gehört für viele zum Festtagsessen dazu. Doch nicht alle Bäckereien haben an den Feiertagen rund um Weihnachten geöffnet. Wo und wann die Bäckereien in Dinslaken, Voerde und Hünxe geöffnet haben, sehen Sie in unserer Übersicht. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Öffnungszeiten für Dinslaken

Schollin ist in Dinslaken mit ganzen zwölf Filialen vertreten, diese haben an Heiligabend und Silvester wie folgt geöffnet: Die Filialen am Altmarkt, in Hiesfeld, an der Dorfstraße, Augustastraße, am Naturhof, Bremerhof sowie Bärenstraße haben am 24. Dezember bis 13 Uhr und am 31. Dezember bis 14 Uhr auf. Die Filialen im Edeka Büscher und im Penny haben am 24. und 31. Dezember bis 12 Uhr geöffnet, genauso wie die Filiale an der Voerder-Straße. Die Schollin-Bäckerei Stewes bleibt geschlossen. In den vier Bienemann-Filialen bekommen Sie an Heiligabend und Silvester von 7 bis 11 Uhr Brötchen.

Die Ernsting-Bäckerei am Piazza Nuova hat dagegen an allen Feiertagen geöffnet: Hier erhalten Sie Brötchen am 24., 25. und 26. Dezember, sowie an Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Backwerk hat eine einheitliche Regelung für die Feiertage: Alle Filialen bleiben geschlossen. Das gilt auch für die Backwerk-Filiale an der Neustraße in Dinslaken. Auch Bolten an der Hünxer Straße bleibt zu, genauso wie die Bäckerei Brinker am Neutorplatz.

Wann Voerder Bäckereien geöffnet haben

Auch in Voerde haben die vier Schollin-Filialen an Heiligabend und Silvester geöffnet. Die Filiale an der Frankfurterstraße und Alten Hünxer Straße öffnen jeweils bis 13 Uhr, die an der Dinslakener Straße bis 11.30 Uhr. Schollin an der Bahnhofstraße hat am 24. Dezember bis 13 Uhr und am 31. Dezember bis 14 Uhr auf. Büsch bei Edeka Stepper öffnet an diesen beiden Tagen von 7 bis 12 Uhr.

Einschränkungen an den Feiertagen Die beiden Weihnachtsfeiertage gehören zu den gesetzlichen Feiertagen. Bäckereien dürfen an Sonn- und Feiertagen öffnen, es gibt aber Einschränkungen. Genauso auch an Neujahr, am ersten Januar. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz NRW. Ausnahmen gibt es etwa für Tankstellen oder Cafés. Viele Bäckereien bitten um Vorbestellungen und machen darauf aufmerksam, dass kein Brot, sondern nur Brötchen und Baguette im Angebot sind. Da der 24. und 31. Dezember jeweils auf einen Sonntag fallen, haben in vielen Fällen auch nur die Sonntagsfilialen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Bei den zahlreichen Jöhren-Bäckereien läuft es so: Die Filialen an der Grenzstraße und an der Bahnhofstraße haben am 24. Dezember und an Silvester von 7.30 Uhr bis 12 Uhr auf. Und auch am ersten Weihnachtstag gibt es hier frische Brötchen, an der Grenzstraße bis 12 Uhr, an der Bahnhofstraße bis 11 Uhr. Die drei Filialen Lessingstraße, Poststraße und Alte Hünxer Straße öffnen Heiligabend und Silvester bis 13 Uhr. Die drei Ernsting-Bäckereien in Voerde öffnen am 24., 26., und 31. Dezember jeweils von 6 bis 12 Uhr.

Die Bäckerei Büsch mit ihrem Geschäft an der Marktstraße und Bienemann bei Edeka haben an den Feiertagen geschlossen, genauso wie die Schlesische Landbäckerei & Café Mandrella.

Hier gibt es in Hünxe rund um die Feiertage Brötchen

Die Bäckerei Büsch an der Hünxer Straße hat an Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 12 Uhr auf. In den beiden Schollin-Filialen können Sie an beiden Tagen bis 12 Uhr Brötchen kaufen. Ernsting Am Marktplatz hat neben diesen beiden Tagen noch am 26. Dezember geöffnet, jeweils von 6 bis 12 Uhr. Die Bäckerei Benter in Hünxe öffnet Heiligabend und Silvester von 7 bis 12 Uhr.

Hinweis zu den Öffnungszeiten: Die Angaben stammen von den Bäckereien selbst, sie wurden durch Recherche ermittelt – entweder über Telefonanfrage, Aushänge an den Standorten oder über Informationen auf der Internetseite, einzelne Bäckereien waren nicht zu erreichen. Die Angaben sind ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

