Ein Ausflug zu den Blessgänsen mit der Biologischen Station

Wer etwas von der Natur sehen will, ohne eine kalte Dusche mitzunehmen, hat in den nächsten Wochen noch eine besondere Gelegenheit dazu: Die Biologische Station im Kreis Wesel bietet zwischen Januar und März jeweils samstags, 20. und 27. Januar sowie am 24. Februar und 2. März 2024, noch vier Bustouren zu den arktischen Wildgänsen in der Rheinaue an.

Die Tour beginnt mit einem kurzen Dia-Filmvortrag über den Niederrhein, seine Vogelwelt und die Gäste aus dem hohen Norden. Dann folgt eine Rundfahrt am Rhein entlang, rechtsrheinisch bis Rees, linksrheinisch wieder zurück. Dabei kommt die Gruppe den Tieren durchs Fenster mit dem Fernglas so nah, wie es sonst nicht möglich ist. Wer möchte, kann auch aussteigen.

Highlight der Tour ist die Bislicher Insel

Zum Schluss geht es, wenn die Wasserstände es erlauben, auf die Bislicher Insel, das landschaftliche Highlight der Tour, auf der sich immer auch irgendwo der Seeadler herumtreibt. Dazwischen und im Anschluss kann die Wildgänseausstellung im Naturschutzzentrum besichtigt werden. Dort liegen auch Informationen zu diversen Naturthemen und Naturschutzprojekten aus. In den Beobachtungspausen ist auch für Fragen rund um Vögel, Natur und Naturschutz Zeit.

Treffpunkt ist die Biologische Station im Kreis Wesel, Freybergweg 9, um zehn Uhr. Ende wird gegen 14 Uhr sein. Mitmachen kostet zwölf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren zahlen sechs Euro. Die Leitung übernimmt Ornithologe Thomas Traill. Anmeldungen können entweder per E-Mail an info@bskw.de oder telefonisch unter 0281-96 252-0 aufgenommen werden. Ferngläser werden verliehen. Wer ein eigenes hat, sollte es jedoch mitbringen.

