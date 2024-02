Kreis Wesel IT.NRW hat neue Daten zum Einkommen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Im Kreis Wesel gibt es ein großes Gefälle. Die Kommunen im Vergleich.

Wo verdienen die Menschen in Nordrhein-Westfalen am meisten Geld? Dieser Frage haben sich die Statistiker von IT.NRW wieder angenommen und nun die aktuellsten Zahlen dazu veröffentlicht, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 beruhen. Demnach hat sich im Kreis Wesel das Durchschnittseinkommen pro Steuerpflichtigem in einigen Kommunen im Vergleich zum Vorjahr verbessert, während es sich in anderen wiederum verschlechtert hat. Über alle Städte und Gemeinden hinweg verdienten die Kreis Weseler durchschnittlich genau 42.733 Euro brutto, das waren 1465 Euro mehr als im Vorjahr.

Hünxe belegt NRW-weit den 34. Platz beim Einkommensranking

Im Kreis Wesel liegt Hünxe an der Spitze. 2019 lag das Durchschnittseinkommen in der kleinen Gemeinde bei 50.148 Euro, was im landesweiten Vergleich Rang 34 von 396 ergibt. Im Jahr zuvor belegte Hünxe noch Platz 36 mit 48.261 Euro in NRW. Das zweithöchste Durchschnittseinkommen im Kreis Wesel wird von den Steuerpflichtigen in Schermbeck erzielt, 2019 waren das 47.657 Euro. Danach folgen Hamminkeln (45.893 Euro), Alpen (45.807 Euro) und Sonsbeck (45.530 Euro). Ebenfalls über dem Kreisdurchschnitt liegen Rheinberg (45.421 Euro), Neukirchen-Vluyn (44.466 Euro), Dinslaken (43.871 Euro) und Xanten (43.025 Euro).

Unter dem Schnitt kommen Moers (42.116 Euro), Wesel (39.951 Euro) und Voerde (39.277 Euro) heraus. Das gilt ebenfalls für Kamp-Lintfort, die Stadt liegt mit einem Durchschnittseinkommen pro Steuerpflichtigem von 37.266 Euro auch im NRW-Vergleich weit hinten und zwar auf Platz 377 von 396.

Hier leben die Meistverdiener: Ein landesweiter Vergleich

Landesweit verdienten 2019 die Menschen in Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit durchschnittlich 72.981 Euro am meisten, während in Gelsenkirchen (33.513 Euro) die Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen mit dem durchschnittlich geringstem Einkommen lebten. Landesweit lag der Schnitt bei 43.454 Euro. Wichtig zur Einordnung der Zahlen, betont IT NRW: „Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.“

