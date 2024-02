Europawahl im Kreis Wesel: Das ist der Kandidat der CDU

Kreis Wesel Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat ihre Kandidatenliste für die Europawahl aufgestellt. Auch für den Kreis Wesel gibt es einen Ansprechpartner.

Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Samstag ihre Landesliste für die am 9. Juni stattfindende Wahl des Europäischen Parlaments aufgestellt. Dazu versammelten sich 250 Vertreterinnen und Vertreter aus den insgesamt 54 Kreisverbänden zu einer Landesvertreterversammlung in Dortmund. Mit dabei auch die sechs gewählten Vertreter des CDU-Kreisverbandes Wesel: Frank Berger, Ingo Brohl, Birgit Nuyken, Frederik Paul, Charlotte Quik und Anika Zimmer.

Zum Spitzenkandidaten wählte die Versammlung den Europaabgeordneten Peter Liese aus Meschede. Daneben treten weitere 18 Kandidatinnen und Kandidaten für die CDU Nordrhein-Westfalen bei der Europawahl an. Für die niederrheinische CDU kandidiert erneut Stefan Berger aus Viersen, der mit Listenplatz sechs gute Aussichten auf einen Wiedereinzug als Abgeordneter in das Europäische Parlament hat. Nachdem er bis zum Jahr 2019 dem Landtag Nordrhein-Westfalen angehört hatte, ist Berger nunmehr seit fünf Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments und vertritt dort die Interessen des Kreises Wesel in Brüssel und Straßburg.

„Als Kreisverband Wesel freuen wir uns, dass unser Europaabgeordneter Dr. Stefan Berger wieder einen aussichtsreichen Listenplatz erhalten hat. Wir sind guter Dinge, dass wir im Kreis Wesel auch künftig einen direkten Ansprechpartner in Brüssel und Straßburg haben werden“, sagte die Kreisvorsitzende Charlotte Quik. Es sei heute wichtiger denn je, den Menschen in Europa, Deutschland und im Kreis Wesel die Ziele und Werte der Europäischen Union wieder näherzubringen. „Wir wollen den anstehenden Wahlkampf als CDU im Kreis Wesel gemeinsam mit Stefan Berger nutzen, um genau dies zu vermitteln und um jede Stimme für die CDU zu werben“, so Quik. Bei der Europawahl gibt es allerdings keine direkten Wahlkreiskandidaten, wie etwa bei Bundestagswahlen. Wer ins Parlament einzieht, hängt allein vom Gesamtergebnis einer Partei ab.

