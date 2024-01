Fahrraddiebstahl im Kreis Wesel: Was die Fallzahlen zeigen

Kreis Wesel Mehrere hochwertige Fahrräder wurden kürzlich in Wesel gestohlen. Die Kreispolizei rät: Besitzer sollten nicht an der Sicherung sparen.

Der Winter ist nicht gerade Fahrradsaison, für Kriminelle spielt das aber keine Rolle: So haben unbekannte Täter es kürzlich in Wesel-Obrighoven offenbar auf besonders hochwertige Modelle abgesehen. Sie stahlen gleich mehrere Fahrräder aus Gartenhütten und einer Garage, darunter auch Mountain- und E-Bikes. Die Kreispolizei hat im vergangenen Jahr bis September 1062 Fahrraddiebstähle registriert, im gesamten Jahr zuvor waren es 1361.

Noch ist die Statistik der Polizei nicht vollständig, Sprecher Björn Haubrok vermutet aber, dass sich die Zahl auch 2023 auf einem ähnlichen Niveau einpendeln wird. Von einem starken Anstieg sei derzeit nicht auszugehen. Haubrok verweist auf die Zehn-Jahres-Statistik, so lag die Zahl der Fahrraddiebstähle kreisweit im Jahr 2016 mit 2581 und ein Jahr später mit 2136 beispielsweise deutlich höher.

Täter, welche Fahrräder stehlen, um sie weiterzuverkaufen, machten dabei keinen Unterschied zwischen den elektronisch betriebenen Modellen und normalen hochwertigen Fahrrädern, so Haubrok. Die Polizei rät: Wer sich ein teures Fahrrad anschafft, sollte nicht an der Sicherung sparen und entsprechend auch in ein hochwertiges Schloss investieren, Haubrok verweist auf den Fachhandel. Ab Frühjahr bietet die Polizei auch wieder Aktionen zur Fahrradcodierungen an, etwa an den Wachstandorten oder auf Marktplätzen. Über die Termine werde zu gegebener Zeit über Internetseite oder Social-Media-Kanäle informiert. (acf)

