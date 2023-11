Bildung Finanzielle Not der Kitas: Kreispolitik will Balance wahren

Kreis Wesel Kitas haben finanzielle Probleme. SPD, CDU und Grüne sehen die Not der Wohlfahrtsverbände – doch nicht allein den Kreis Wesel in der Pflicht.

Die Kindertageseinrichtungen im Kreis Wesel haben längst einen Hilferuf gesendet: Wie berichtet sind die finanziellen Sorgen groß, die Überbrückungshilfe vom Land scheint nicht auszureichen. Wie sich die Lage ganz konkret darstellt, soll auch Thema in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Kreis am Dienstag, 28. November, 16 Uhr, sein. Denn die Verbände sehen auch den Kreis und die Kommunen mit in der Verantwortung.

Die Kreispolitik hat die schwierige Lage der freien Wohlfahrtsverbände, welche viele Kitas im Kreis betreiben, erkannt. „Die Botschaft ist angekommen. Aber als Kreis können wir nicht alles bewältigen, alle müssen einen Beitrag leisten“, sagt Peter Paic, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag, im Vorfeld des Ausschusses. Er nennt außerdem die gestiegenen Flüchtlingszahlen, dadurch gebe es mehr Bedarf an Kita-Plätzen.

Hubert Kück (Grüne) „Wir brauchen Fachkräfte – Eltern sind hoch spezialisiert“

CDU, SPD und Grüne haben ganz allgemein auf die Not der Sozialverbände mit einer Resolution geantwortet, in der sie in erster Linie Land und Bund in die Pflicht nehmen. Hubert Kück, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sieht genau diese Stellen auch beim Thema Kita gefordert. Er habe das entsprechenden Vertretern auch so gemeldet, sagt er. Kück sieht die Verantwortung des Kreises, nicht für all das aufzukommen, was Bund und Land nicht finanzierten. Denn sonst steige auch die Belastung für die Kommunen. Gleichwohl räumt er ein kleines Hintertürchen mit Blick auf die Haushaltsplanungen ein. Sollte finanzieller Spielraum für Kitas und Verbände vorhanden sein, wolle seine Fraktion sich dafür aussprechen. „Wir brauchen Fachkräfte – Eltern sind hoch spezialisiert“, aber nur, wenn sie auch die Zeit dafür hätten, ihre Kinder in guter Obhut wüssten, stellt er heraus.

„Wir müssen dauerhaft dafür sorgen, dass genug Plätze da sind“, betont auch Frank Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreis, die wichtige familienpolitische Aufgabe. Doch auch er sieht, dass die Balance gewahrt sein muss: „Überall ist die finanzielle Situation schwierig durch die Ereignisse der vergangenen Jahre“, jeder habe einen legitimen Anspruch, deswegen gehe es für den Kreis darum, das richtige Maß zu finden. Die CDU will zudem die Tagespflege im Kreis stärken: Sie hat den Kreis um eine Aufstellung der finanziellen Zuwendungen des Kreises sowie der Kommunen mit eigenem Jugendarbeit gebeten, um zu klären, ob eine Anpassung notwendig ist. „Die Tätigkeit muss wirtschaftlich darstellbar und im Idealfall auch attraktiv sein“, so Berger.

