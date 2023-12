Freizeit im Kreis Wesel: 7 Gutschein-Ideen für Weihnachten

Kreis Wesel An Weihnachten mit einem Gutschein eine Freude machen: Wie wäre es mit einem schönen Ausflug oder einer besonderen Aktivität im Kreis Wesel?

Schon alle Geschenke für Weihnachten beisammen? Falls nicht, wie wäre es dann mit einem Gutschein? Was zunächst sehr einfallslos klingt, könnte für den einen oder anderen ein sehr persönliches Geschenk sein. Hat der zu Beschenkende den Wunsch geäußert, einen bestimmten Ort zu besichtigen oder braucht er oder sie mal wieder ein wenig Erholung? Nachfolgend haben wir Ideen für Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten im Kreis Wesel gesammelt.

Alpakas und Esel: Tierische Abenteuer im Kreis Wesel

Dass der Umgang mit Tieren eine entspannende Wirkung auf Menschen haben kann, ist bestimmt nichts Neues. Im Kreis Wesel können in diesem Zusammenhang auch ganz besondere Tiere gestreichelt, gefüttert und ausgeführt werden - Alpakas. Eine Alpaka-Tour bietet zum Beispiel „Alpakas vom Möwenweg“ in Wesel das ganze Jahr über an. Wer gerne ein solches Tier führen oder auch nur als Begleitung an der Tour teilnehmen möchte, kann dies nach vorheriger telefonischer Absprache tun.

Eine Stunde lang können Besucher mit den Lamaverwandten im Freien spazieren gehen. Die Kosten liegen bei 35 Euro (Tier selber führen). Begleitpersonen zahlen 15 Euro. Gutscheine können vor Ort am Möwenweg 3 in Wesel gekauft oder auch telefonisch bestellt und per Paypal bezahlt werden. Wer eine weite Anreise hat, kann im Waldhotel Tannenhäuschen übernachten. Zukünftig werde auch eine Übernachtungsmöglichkeit am Möwenweg eingerichtet, heißt es von der Familie Quindeau, die die Alpakas hält.

Mirjana Quindeau aus Wesel füttert eines ihrer Alpakas. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der Klappboomshof in Sonsbeck bietet Esel-Wanderungen, Urlaub mit Eseln oder auch verschiedene Workshops an. Besucher können in Gruppen viel über Esel lernen, das Landleben genießen und den Alltag vergessen. Die Kosten für die zweistündige, geführte Esel-Wanderung beinhalten ein Begrüßungsgetränk und Gebäck und liegen für zwei Personen (mit Esel) bei 90 Euro und für vier Personen bei 160 Euro. Begleitpersonen (ohne Esel) zahlen zehn Euro. Gruppen ab zehn bis 14 Personen und vier Eseln zahlen für die Wanderung 30 Euro pro Person.

Während der sogenannten „Eselzeit“ können Gäste mit den Tieren kuscheln, sie putzen oder auch ein Eselquiz machen. Wer gerne dort übernachten möchte, hat zwei Möglichkeiten zur Auswahl: den Aufenthalt im minimalistisch eingerichteten Tiny Hous für 95 Euro pro Nacht oder auf der Eselwiese mit eigenem Bully für 20 Euro pro Nacht. Gutscheine sind ab 90 Euro Mindestwert erhältlich und können per E-Mail oder telefonisch geordert werden. Die Zusendung erfolgt per Post, sobald der entsprechende Betrag überwiesen wurde.

In Rheinberg hat der TerraZoo für Familien so einiges zu bieten, ob Abendfütterung, Crocodilenight oder Dinonacht. Gutscheine erhalten Besucher vor Ort, telefonisch unter 02843 / 901685 oder per E-Mail an info@terrazoo.de.

Hamam oder Salzgrotte: Hier gibt‘s Erholung für Körper und Seele

Im Hamam Savae in Neukirchen-Vluyn können Besucher ihren Alltag vergessen und sich entspannen. Gäste werden dort gewaschen, gepeelt, massiert und verwöhnt. Der Vorteil: Jeder Kunde erhält einen individuellen Termin und trifft somit nicht auf andere Gäste – besonders gut, für Menschen, die ihre Privatsphäre schätzen. Ein Aufenthalt im Hamam liegt bei mindestens 46,75 Euro für etwa 90 Minuten. Der Preis steigt mit der Wahl der Behandlung. Der angebotene Gutschein kann im pdf-Format zur Verfügung gestellt werden und hat ein hochwertig aussehendes, orientalisches Design, perfekt um verschenkt zu werden.

Im Hamam Savae in Neukirchen-Vluyn können Besucher regelrecht die Seele baumeln lassen. Foto: Christoph Karl Banski / Christoph Karl Banski / FUNKE Foto Services

Weitere Möglichkeiten zum Entspannen bieten zum Beispiel auch die Wellness Oase in Xanten, SalzVital in Voerde oder auch der Saunapark Kamperbrück in Kamp-Lintfort.

Freizeitangebote für die Familie

Wer teamfähig ist und auf Schnitzeljagd steht, der kann seinen Wohnort zum persönlichen Escape-Room machen. Diverse Online-Anbieter haben ein entstrechendes Angebot. Bei mycityhunt.de zum Beispiel gibt es diverse Möglichkeiten, mit der Familie und/oder Freunden seine Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen und gemeinsam Verbrecher zu jagen oder auf Schatzsuche zu gehen. Ein Abenteuer dauert um die drei Stunden und kostet zwölf Euro pro Person. Die Teilnehmer können aus sechs verschiedenen Sprachen wählen. Das Mindestalter der Teilnehmer ist von der Art der Schnitzeljagd abhängig. Gutscheine gibt es online auf der Seite von MyCityHunt.

Eine Zeitreise können Besuch im Archäologischen Park in Xanten machen. Hier dreht sich alles um das Römische Reich. Besucher erleben verschiedene Aktionen zum Thema und können sogar selbst archäologisch tätig werden. Das Gelände ist das ganze Jahr über zugänglich. Eine genaue Preisliste ist auf der Seite des Landschaftsverbandes Rheinland zu finden. Gutscheine sind über den Webshop erhältlich.

Kartfahren oder Trampolin: Mit Sport schneller, höher, weiter

Auf der Kartbahn ein Rennen fahren oder auch an einem Schnupperkurs der Kartschule teilnehmen. Ob als Hobby oder professionell, die Kartarena in Dinslaken bietet beides. Mit Freunden oder der Familie können Fans ab 16 Euro (Normalticket) ihre Runden drehen. Wer Gefallen am Motorsport findet, kann das Kartfahren in der neuen Kartschule „Kart of Art“ in Dinslaken auch professionell erlernen. Informationen dazu sowie Gutscheine sind in der Kartschule in Dinslaken, Thyssenstraße 83 erhältlich.

Das Freizeitzentrum in Xanten hat verschiedene sportliche Aktivitäten für Klein und Groß zu bieten, und das sogar an der frischen Luft. Ob Segeln, Golfen oder auch einfach im Xantener See zu baden, für Sportbegeisterte ist bestimmt etwas dabei. Der Freizeitgutschein kann mit einem beliebigen Betrag „aufgeladen“ und für alle Freizeitbereiche im Zentrum eingelöst werden. Bestellt werden kann dieser online auf der Seite und entweder per E-Mail oder auf dem Postweg geliefert werden. Die Preise für die verschiedenen Freizeitangebote sind individuell. Interessierte können auf der Homepage gezielt nach ihrem Angebot Ausschau halten.

Im Superfly in Moers können sich Besucher mal so richtig auspowern. Das Hüpfparadies bietet diverse Trampoline und Parcours-Arenen, in denen man hoch hinaus, sein Gleichgewicht unter Beweis stellen und weich landen kann. Für 15,90 Euro können Besucher 60 Minuten hüpfen. Gutscheine gibt es online auf der Seite ab 25 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel