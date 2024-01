Frist für alte Kaminöfen endet: Neukaufen oder Nachrüsten?

Kreis Wesel Wer einen alten Kaminofen hat, muss mitunter bis Ende 2024 tätig werden. Ein Kreis Weseler Schornsteinfeger erläutert, was es zu wissen gibt.

Kaminöfen spenden an kalten Tagen wohlige Wärme, tragen zur Gemütlichkeit bei und sind schön anzusehen. Doch Besitzer von alten Modellen müssen eine wichtige Frist im Blick haben: Sie betrifft zwischen 1995 und 2010 errichtete und in Betrieb genommene Öfen und endet zum 31. Dezember 2024. Hintergrund ist eine Verordnung im Bundesimmissionsschutzgesetz (1. BImSchV), damit wichtige Grenzwerte für Staub und Kohlenstoffmonoxid eingehalten werden. Michael Benka ist Kreisgruppentechniker der Schornsteinfeger-Innung und seit 2008 im Bereich Xanten und Sonsbeck tätig. Nicht selten erreichen ihn daher Fragen über E-Mail oder bei seiner täglichen Arbeit vor Ort zur ablaufenden Frist.

Wie viele Menschen haben im Kreis überhaupt einen solchen typischen Kaminofen? Das sei je nach Region unterschiedlich, in den ländlicheren Bereichen etwas mehr, in den Städten weniger. „Von meinen 3500 Kundinnen und Kunden haben 1000 einen solchen Ofen, nicht wenige“, ordnet er ein. Ob Besitzer tätig werden müssen, hänge davon ab, ob sie einen Nachweis vom Hersteller oder vom Schornsteinfeger über die erforderlichen Voraussetzungen erhalten haben. Letztere haben bereits vor etwa zehn Jahren die Öfen unter die Lupe genommen und mitgeteilt, ob und wann das Gerät in diesem Zustand außer Betrieb genommen werden muss. „Die Kundinnen und Kunden wissen das also schon.“

Schornsteinfeger sieht viele Vorteile beim Einbau neuer Kaminöfen

Was gibt es dann zu tun? Benka empfiehlt, in einen neuen Kaminofen zu investieren. Wichtig: Dieser müsse die zweite Stufe der Verordnung erfüllen, „alle Öfen, die im Handel neu zu kaufen sind, haben diese Stufe.“ Aber Achtung: Wer im Internet einkaufe, müsse darauf achten, ob die Anlage aus dem Ausland komme. Auch würden zwar gebrauchte Öfen mitunter noch funktionieren, dürften aber nicht einfach neu eingebaut werden, wenn sie nicht die erforderliche Stufe zwei haben. „Neue Öfen haben eigentlich nur Vorteile. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan“, verweist Benka vor allem auf weniger Emissionen und höhere Effizienz. Das mache sich auch im Verbrauch bemerkbar. „Im Jahr kann so ein Drittel Holz eingespart werden.“ Die Bedienung der neuen Modelle sei zudem deutlich einfacher, außerdem entstehe weniger Ruß, die Scheibe bleibe länger sauber. Das sehe er auch beim Kehren, betont er die bessere Verbrennungsqualität. Und nicht zuletzt nennt er die schönere Flamme. Kostenpunkt: je nach Modell zwischen 1000 und 3000 Euro, so Benka.

Neue Öfen haben eigentlich nur Vorteile. Im Jahr kann ein Drittel Holz eingespart werden. Michael Benka

Wer nun aber an seinem alten Ofen hänge, ihn mitunter umständlich eingebaut oder eingemauert hat, der habe die Möglichkeit, nachzurüsten und einen sogenannten Partikelabscheider, ein ein Meter langes Bauteil, ins Ofenrohr einsetzen zu lassen. Hierbei sorge elektrische Aufladung durch Strom dafür, dass Feinstaub dann in Grobstaub umgewandelt werde. „Je feiner die Partikel sind, desto lungengängiger und schädlicher sind sie.“ Mit grobem Staub könne die Lunge besser fertig werden, erläutert Benka. Ein solcher Partikelabschneider koste etwa 2000 Euro, brauche eine normale Steckdose (220 Volt), entsprechend müssten Kosten für Stromverbrauch und Einbau dazugerechnet werden. Aber Benka sagt auch: Diese Technik habe sich bewährt.

„Nicht mit der Bedienungsanleitung den Kamin anzünden, sondern sie durchlesen“

Es gibt auch Ausnahmen von der Verordnung. So sind laut Benka offene Kaminöfen, die nur gelegentlich benutzt werden dürfen und eher der Deko als der Beheizung dienten, nicht betroffen. Ebenfalls ausgenommen seien etwa Öfen, die als Herd verwendet würden, Badeöfen oder wenn das Haus zum Heizen allein auf den Ofen angewiesen sei. „Das sind aber nur ganz wenige“, weiß der Experte. Wer einen alten und nicht mehr zugelassenen Ofen nach Fristablauf weiterbetreibt, der riskiere ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Worauf Kaminbesitzer außerdem beim Heizen achten sollten? Nur das richtige und geeignete Material verwenden, das Holz dürfe nicht nass sein, so Benka. Der Brennstoff dürfe maximal 15 bis 20 Prozent Restfeuchtigkeit enthalten. Hier lassen sich einfache Geräte im Baumarkt für 15 bis 30 Euro finden, mit denen das überprüft werden könne. Und generell gelte – vorab informieren und beraten lassen: „Nicht mit der Bedienungsanleitung den Kamin anzünden, sondern sie durchlesen.“ Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen aus der Region stehen ebenfalls zur Verfügung und sind unter anderem auch im Bereich Energieberatung tätig. Eine Liste gibt es zum Beispiel auf der Internetseite der Innung.

