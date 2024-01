Geheimtreffen in Potsdam: Jusos im Kreis Wesel kitzeln CDU

Tausende Menschen demonstrierten im Ruhrgebiet bereits gegen die AfD. Auslöser war das Geheimtreffen von Rechtsextremen mit Funktionären der AfD und der Werte-Union in Potsdam, das in der vergangenen Woche bekannt wurde. Die Jusos im Kreis Wesel fordern die CDU nun auf, ihre Strukturen auf Mitgliedschaften in der Werte-Union zu überprüfen.

Die Wellen, die das Potsdamer Geheimtreffen Rechtsradikaler mit Funktionärinnen und Funktionären von AfD und Werteunion schlägt, schwappen bis in den Kreis Wesel. Hier fordern die Jusos die CDU offensiv auf, ihre Strukturen hinsichtlich einer Nähe zur Werte-Union zu überprüfen. So solle CDU-Kreisvorsitzende Charlotte Quik überprüfen, ob auch Mitglieder oder Strukturen der Werte-Union im Kreis Wesel existieren, fordern Jusos-Kreisvorsitzender Xavier-Ramon Domain und der Vorsitzende der Jusos in Wesel, Maksim Bondarenko, in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Frau Quik, machen Sie klar Schiff und schmeißen Sie die Feinde der Demokratie aus ihrer Partei“, so Bondarenko. Schließlich falle die von Hans-Georg Maaßen geführte Werte-Union nicht zum ersten Mal mit rechtextremistischen Ansichten auf.

Während man von den „rechstextremistischen Positionen der AfD keinesfalls überrascht“ sei, sei „zutiefst erschreckend und alarmierend“, so die Nachwuchspolitiker, „dass an solchen Veranstaltungen Mitglieder des demokratischen Mitbewerbers aus der CDU teilnehmen“. Damit spielen Domain und Bondarenko unter anderem auf die NRW-Vorsitzende der Werte-Union, Simone Baum, an, die gleichzeitig CDU-Mitglied ist und ebenfalls an dem Potsdamer Treffen teilgenommen hatte.

Ob es im Kreis Wesel überhaupt einen Anlass gibt, um gründlich aufzuräumen, ist zumindest fraglich. Gefestigte Strukturen der Werte-Union sind dem CDU-Kreisverband auf Nachfrage jedenfalls nicht bekannt. Abgesehen davon könne man nicht alle Mitglieder der Werte-Union unter Generalverdacht stellen, so der CDU-Kreisverband weiter, zweitens seien nicht alle Werte-Union-Mitglieder auch gleichzeitig Mitglieder der CDU. Und drittens, so CDU-Kreisvorsitzende Charlotte Quik, sei die Werte-Union ein unabhängiger Verein, auf den die CDU gar keinen Zugriff habe.

„Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass dieses unfassbare Treffen in Potsdam von der CDU in Gänze verurteilt wird. Wir distanzieren uns auch im Kreis Wesel auf das Schärfste davon. Die Mitglieder der CDU, die sich daran beteiligt haben, spüren die Konsequenzen. Eine Teilnahme ist mit den Werten der Partei unvereinbar“, schreibt Charlotte Quik grundsätzlich, reagiert aber verärgert auf die Pressemitteilung der Jusos. Sie sieht darin einen „erneuten Versuch, die CDU und damit auch die vielen Christdemokratinnen und Christdemokraten im Kreis Wesel in die rechte Ecke zu stellen“.

Jenseits des Treffens habe man sich als CDU von Rechtsextremismus im Allgemeinen und der AfD im Besonderen eindeutig abgegrenzt. „Das ist keine neue Position. Deshalb wundert es mich, dass dies bei den Jusos im Kreis Wesel offensichtlich immer noch nicht angekommen ist!“ Dieses „Fingerpointing“ helfe den Jusos nicht weiter. „Das beste Mittel gegen Extremismus ist eine Politik für die Mitte der Gesellschaft, welche die von der SPD geführte Bundesregierung vermissen lässt. Wenn es den Jusos wirklich um die Menschen in unserem Land gehen würde, würden sie sich inhaltlich engagieren“, so Quik scharf.

Man habe die CDU im Kreis Wesel nicht in die rechte Ecke stellen wollen und sehe sie dort auch nicht, sagt Xavier-Ramon Domain, der sowohl die „vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Jungen Union“ als auch den guten Kontakt hervorhebt, den man zu Charlotte Quik habe. Hinsichtlich der Teilnahme von Werte-Unions- und CDU-Mitgliedern am Treffen in Potsdam sei aber überraschend gewesen, „wie weit diese extremistischen Strömungen bis ins bürgerliche Lager der Christdemokratie reichen “, sagt Xavier-Ramon Domain im Gespräch mit der Redaktion. Darum fordere man jetzt eine Auseinandersetzung mit der Werte-Union, so der Jusos-Kreisvorsitzende weiter.

