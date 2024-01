Gericht entscheidet: Kein Abschuss von Wölfin Gloria

Kreis Wesel Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat den Anträgen von drei Naturschutzverbänden stattgegeben: Wölfin Gloria soll weiterleben. Die Begründung.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden: Wölfin Gloria darf weiterhin nicht abgeschossen werden, wie aus einer Mitteilung am Mittwoch hervorgeht. Damit hat das Gericht den Anträgen von drei Naturschutzverbänden stattgegeben, sie hatten sich gegen die Allgemeinverfgügung des Kreises gewehrt. Dagegen kann jetzt noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht NRW eingereicht werden.

Kammer kann keine Verhaltenänderung der Wölfin erkennen

In ihrer Begründung verweist die Kammer auf den strengen Schutzstatus von Wölfen nach Bundesnaturschutzgesetz: „Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von dem Verbot setzt voraus, dass durch den Wolf ein ernster landwirtschaftlicher Schaden droht und es keine zumutbaren Alternativen zur Tötung des Tieres gibt.“ Der Kreis Wesel hat aus Sicht der Kammer „nicht ausreichend schlüssig und nachvollziehbar dargelegt, dass die erteilte Ausnahmegenehmigung zur Abwendung solcher Schäden geboten ist“.

Noch im Juli 2023 sei das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in einem Bericht an das Umweltministerium davon ausgegangen, dass auf Grund des Verhaltens der Wölfin kein solcher Schaden zu erwarten sei. Das Verwaltungsgericht führt an dieser Stelle auch ein vorangegangenes Urteil aus Mai 2021 an, damals hatte ein Schäfer geklagt. Die Kammer könne auf Basis der vorliegenden Daten keine Verhaltensänderung der Wölfin erkennen, die eine von dieser Einschätzung abweichende Schadensprognose rechtfertigen könnte, heißt es weiter in der Mitteilung.

Gericht: Gloria habe sich nicht auf das Jagen von Weidetieren spezialisiert

„Dass die Wölfin empfohlenen Herdenschutz überwinden kann, ist keine neue Erkenntnis, sondern hat sich schon in früheren Jahren gezeigt.“ Diese Übergriffe stellten aber Ausnahmen dar. Nach den dem Gericht vorgelegten Unterlagen sei weiterhin anzunehemen, dass sich Gloria nicht auf das Jagen von Weidetieren spezialisiert habe. Gegen die Beschlüsse sei jeweils die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster möglich.

Der Kreis Wesel hatte in Abstimmung mit dem Umweltministerium mit der Allgemeinverfügung im Dezember eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss der Wölfin erteilt. Dagegen hatten der BUND-Landesverband NRW sowie die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe (GzSdW) geklagt und Eilanträge gestellt, das Verwaltungsgericht setzte die Allgemeinverfügung vorübergehend außer Kraft.

