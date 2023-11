Gewalt an Frauen – Aktion und Anlaufstellen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Am Samstag, 25. November, ist Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, darauf macht eine Aktion aufmerksam. Wo es Hilfe für Betroffene gibt.

Am Samstag, 25. November, ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung in einer Mitteilung auf eine Aktion hin und informiert zudem über Anlaufstellen für Frauen, die Unterstützung brauchen. Angesichts eines traurigen Anstiegs von Partnerschaftsgewalt um 9,1 Prozent von 2021 bis 2022, wie das Bundeslagebild zur häuslichen Gewalt des Bundeskriminalamtes zeigt, setzen die Gleichstellungsstellen im Kreis Wesel in Kooperation mit dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt des Kreises Wesel ein Zeichen. In Rathäusern, im Kreishaus und weiteren Einrichtungen wurden strahlend orangefarbene Stühle als Mahnmal platziert, die den Slogan „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen im Kreis Wesel“ tragen, heißt es.

Diese Stühle dienen nicht nur als visuelles Statement gegen Gewalt, es gibt auch Materialien zu Hilfsangeboten für Opfer und Täter. Lilian Spogahn, Gleichstellungsbeauftragte und Geschäftsführerin des Runden Tisches, betont die Bedeutung dieser Aktion: „Als ein weiterer Baustein der Interventionskette trägt diese Maßnahme zur Aufklärung und Sichtbarmachung bei. Ich freue mich darüber, dass es immer wieder gelingt, im Rahmen des Netzwerkes der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel gemeinsame Aktionen und damit Zeichen zu setzen.“

Häusliche Gewalt – Anlaufstellen und Infromationsmöglichkeiten

Seit 23 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Runden Tischs gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis gemeinsam mit Abgesandten der Frauenunterstützungsinfrastruktur aus der Polizei, Justiz, Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die mit häuslicher Gewalt einhergehenden Problematiken sichtbar zu machen und aktiv zu bekämpfen. Durch den Auf- und Ausbau ineinandergreifender Angebotsstrukturen soll Frauen in Notsituationen wirkungsvoll Unterstützung geboten werden. Für Betroffene und Unterstützungssuchende gibt es folgende Anlaufstellen:

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet anonyme, kostenfreie Beratung an 365 Tagen im Jahr unter der Nummer 116 016 und online via http://www.hilfetelefon.de.

Das Opferschutzportal NRW unterstützt Opfer von Gewalt oder Kriminalität dabei, passende Unterstützungs- und Beratungsangebote in ihrer Nähe oder online zu finden: http://www.opferschutzportal.nrw

Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Runden Tisches sowie eine Übersicht der Hilfsangebote gibt es hier: https://www.kreis-wesel.de/de/kreisverwaltung/runder-tisch-gegen-haeusliche-gewalt-im-kreis-wesel/

