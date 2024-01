Gloria: Gehen Kreis Wesel und Umweltministerium zum OVG?

Kreis Wesel Jetzt kann nur noch das Oberverwaltungsgericht über den Abschuss von Gloria entscheiden. Doch wollen Kreis und Ministerium das?

Wie geht es mit Niederrhein-Wölfin Gloria jetzt weiter? Ganz grundsätzlich? Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, das der Allgemeinverfügung des Kreises einige Mängel bescheinigte und den Abschuss der Fähe untersagte, bleibt der Kreisverwaltung und dem Umweltministerium jetzt noch der Weg vor das Oberverwaltungsgericht in Münster. In Düsseldorf hält man sich derzeit noch zurück und verweist auf Anfrage auf den Kreis Wesel als Aussteller der Allgemeinverfügung und „Prozessbeteiligten“.

Lesen Sie auch:Wölfe rissen 100 seiner Schafe: Das fordert Schäfer jetzt

Im Kreishaus hatte man sich kurz vor dem Urteil des Düsseldorfer Gerichts die nächsten Schritte noch offen gehalten, konnte einer grundsätzlichen Klärung des komplexen Falls allerdings einiges abgewinnen. Man gehe angesichts der Tragweite des gesamten Falles grundsätzlich davon aus, „dass die am Verfahren Beteiligten jeweils für sich ein Interesse an einer juristischen Klärung in der Hauptsache haben“, schrieb der Kreis Wesel damals auf Anfrage und kündigte außerdem an, nach einer gemeinsamen Bewertung der gerichtlichen Begründung und in enger Abstimmung mit dem Ministerium über die Erhebung einer Beschwerde vor dem OVG zu entscheiden. Daran hatte sich auch am Montag auf Nachfrage nichts geändert. Man werde sich eng mit dem Umweltministerium abstimmen, so der Kreis.

Abschuss von Wölfin Gloria: Wie weit gehen Ministerium und Kreis Wesel?

Trotz aller Zurückhaltung scheint man in Düsseldorf zumindest nicht abgeneigt zu sein. Laut Informationen der Redaktion soll Umweltminister Oliver Krischer im Umweltausschuss am vergangenen Mittwoch angedeutet haben, den Gang nach Münster zu wählen. Generell soll in der Landespolitik die Meinung vorherrschen, dass eine endgültige Klärung in dieser Frage auch endgültige Rechtssicherheit brächte.

Die Allgemeinverfügung zum Abschuss, die der Kreis Wesel in Abstimmung mit dem Umweltministerium formuliert hat, nennen einige im Düsseldorfer Politikbetrieb unterdessen „einen Schuss ins eigene Knie“. Was auch mit der Klarheit zusammenhängt, mit der das Verwaltungsgericht die Verfügung in seinem Urteil zerpflückte und den Abschuss von Gloria verhinderte. In der Begründung wird deutlich, für wie dünn das Verwaltungsgericht die Argumentation für die Allgemeinverfügung hält.

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum ansonsten streng verbotenen Abschuss eines Wolfes setzt laut Gericht voraus, dass durch den Wolf ein ernster landwirtschaftlicher Schaden droht und es keine zumutbaren Alternativen zur Tötung des Tieres gibt. „Der Kreis Wesel hat nicht ausreichend schlüssig und nachvollziehbar dargelegt, dass die erteilte Ausnahmegenehmigung zur Abwendung solcher Schäden geboten ist“, heißt es unter anderem im Urteil. „Die Kammer kann auf Basis der vorliegenden Daten keine Verhaltensänderung der Wölfin erkennen, die eine von dieser Einschätzung abweichende Schadensprognose rechtfertigen könnte.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel