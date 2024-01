Grundsteuerreform im Kreis Wesel: So viele erheben Einspruch

Kreis Wesel Die FDP kritisiert das Grundsteuerchaos. In vielen Fällen im Kreis Wesel seien Einsprüche erhoben worden. Dazu gibt es Zahlen vom Ministerium.

Die Grundsteuerreform kommt zwar erst ab Januar 2025 zur Anwendung, Arbeit mit ihr haben Immobilienbesitzer genauso wie Mitarbeitende in den Finanzämtern aber schon länger. „Die Festsetzung der neuen Grundsteuer sorgt weiterhin für großen Unmut, weshalb auch viele Einsprüche im Kreis Wesel erhoben worden sind“, schreibt die FDP-Landtagsfraktion in einer Pressemitteilung. Sie bezieht sich darin auf die Antwort des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalens auf eine Anfrage des niederrheinischen Landtagsabgeordneten Dietmar Brockes (FDP).

Demnach hat das Finanzamt Dinslaken bisher 43.000 der rund 46.700 neuen Bescheide ausgestellt, Kamp-Lintfort 85.000 Bescheide von rund 94.000 und Wesel39.000 von rund 42.300 Bescheiden. Bei fehlenden Grundsteuererklärungen schätzt das Finanzamt die Grundsteuer. In Dinslaken in rund 1700, in Kamp-Lintfort in 4400 und in Wesel in 2100 Fällen. Eine Schätzung befreit allerdings nicht von der Abgabe einer Grundsteuererklärung.

Festsetzung der neuen Grundsteuer: FDP sieht viele Einsprüche im Kreis Wesel

Die FDP und der Abgeordnete Brocks beziehen sich vor allem auf die Zahl der Einsprüche. Gegen den Wertfeststellungsbescheid wurden im Gebiet des Finanzamts Dinslaken 6500 Einsprüche (15,3 Prozent der Fälle) erhoben, 12.800 Einsprüche (15,4 Prozent) waren es im Kamp-Lintforter und 4700 (12,4 Prozent) im Weseler Gebiet. Gegen den Messbetragsbescheid wehrten sich Immobilienbesitzer in 3700 Fällen (8,6 Prozent) in Dinslaken, 7300 (8,7 Prozent) in Kamp-Lintfort und 2600 (6,7 Prozent) in Wesel. Zur Einordnung: In ganz NRW wurden laut Pressemitteilung 726.000 (12,6 Prozent) Einsprüche zum Grundsteuerwertfeststellungsbescheid und 348.000 (6,2Prozent) Einsprüche zum Grundsteuermessbetragsbescheid registriert.

Vor diesem Hintergrund fordert der FDP-Landtagsabgeordnete Dietmar Brocks aus dem Kreis Viersen und seit 2000 Bezirksvorsitzender Niederrhein, dass „das Grundsteuerchaos umgehend sowohl im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als auch im Sinne der Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten beendet wird“. Er zeigt Verständnis für die Einsprüche und betont, dass die Finanzbeamtinnen und -beamten keine Schuld treffe, sie müssten die Last einer verfehlten Steuerpolitik tragen.

Das Dinslakener Finanzamt an der Schillerstraße. Foto: mt / NRZ

Kritik an NRW-Finanzminister: Offene Rechtsfragen der Neuberechnung klären

Brockes sieht NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) in der Pflicht, zu handeln: „Der Finanzminister beschäftigt sich nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit mit den rechtlichen Einwänden gegenüber seiner Neuberechnung der Grundsteuer. Da der Großteil der Einsprüche die Klärung offener Rechtsfragen betrifft, muss der Finanzminister dafür sorgen, dass Musterverfahren zugelassen werden, in denen die offenen Rechtsfragen geklärt werden können und gleichzeitig alle abhängigen Einsprüche in der Zwischenzeit ruhend stellen“.

Daneben erklärt Brockes, dass auch die noch ausstehenden Bescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen werden müssten. „So können diese bis zur Klärung der offenen Rechtsfragen bestehen und wir vermeiden weitere Einsprüche, sodass diese nicht weiter die Finanzämter lahmlegen.“

Hintergrund zur Reform: Inzwischen ist die Besteuerungsgrundlage veraltet. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die aktuelle gesetzliche Regelung für verfassungswidrig erklärt. Nun muss eine neue Bemessungsgrundlage ermittelt werden. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist am 31. Januar 2023 abgelaufen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel