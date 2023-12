Der Rhein bei Wesel erreichte am Sonntag seinen Höchststand. Seither fallen die Pegelstände wieder.

Naturspektakel Hochwasser am Niederrhein: Das sind die Fotos vom Wochenende

Am Niederrhein Die Pegelstände am Niederrhein haben am Wochenende ihren Höhepunkt erreicht. Wir haben uns am Rhein in Voerde, Wesel und Emmerich umgeschaut.

Es ist schon ein toller Anblick – und keinesfalls ungewöhnlich für diese Jahreszeit: Wegen der anhaltenden Regenfälle und dem Tauwetter zuletzt im Süden des Landes sind die Pegelstände auch am Niederrhein im Laufe der vergangenen Woche deutlich angestiegen. Am Wochenende erreichten sie ihren Höhepunkt. In Wesel kletterte der Wasserstand am Sonntagmittag auf 8,11 Meter, in Emmerich lag er am Sonntagabend bei 6,66 Meter.

Die erste Hochwassermarke – in Emmerich liegt sie bei 7 Metern, in Wesel bei 8,70 Meter – wurde nicht erreicht. Diese hätte zwar keine massiven Einschränkungen für die Schifffahrt zur Folge, sie müssten aber deutlich vorsichtiger fahren, um die Deiche zu schützen, wie ein Experte vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erklärte. Aktuell fallen die Pegelstände am Niederrhein wieder.

Unsere Fotografen haben sich am Niederrhein umgeschaut – sie waren in Voerde, Wesel und Emmerich. Die Fotos haben wir für Sie an dieser Stelle in einer Galerie gesammelt.

Hochwasserbilder aus Voerde, Wesel und Emmerich – klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke:

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Steigende Pegelstände aufgrund von anhaltendem Regen und Tauwetter: Dieses Bild zeigte sich am Freitag am Rhein in Voerde. Foto: Erwin Pottgiesser / Dinslaken

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Steigende Pegelstände aufgrund von anhaltendem Regen und Tauwetter: Dieses Bild zeigte sich am Freitag am Rhein in Voerde. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Steigende Pegelstände aufgrund von anhaltendem Regen und Tauwetter: Dieses Bild zeigte sich am Freitag am Rhein in Voerde. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Steigende Pegelstände aufgrund von anhaltendem Regen und Tauwetter: Dieses Bild zeigte sich am Freitag am Rhein in Voerde. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Wesel am Samstag: An diesem Tag kletterte der Wasserstand über 8 Meter. Der Höhepunkt wurde mit 8,11 Meter am Sonntagmittag erreicht, die erste Hochwassermarke (8,70 Meter) aber nicht überschritten. Seither fallen die Pegelstände wieder. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Das Foto zeigt die überfluteten Rheinwiesen bei Emmerich am Samstag, als der Pegelstand bis zum Abend auf 6,52 Meter stieg. Auch hier wurde der Höhepunkt am Sonntag erreicht - mit 6,66 Meter, ebenfalls unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / Emmerich

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Das Foto zeigt die überfluteten Rheinwiesen bei Emmerich am Samstag, als der Pegelstand bis zum Abend auf 6,52 Meter stieg. Auch hier wurde der Höhepunkt am Sonntag erreicht - mit 6,66 Meter, ebenfalls unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Emmerich am Samstag: Hier stieg der Pegel bis zum Abend auf 6,52 Meter an. Der Höhepunkt am Sonntag lag bei 6,66 Meter und damit noch unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / Emmerich

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Emmerich am Samstag: Hier stieg der Pegel bis zum Abend auf 6,52 Meter an. Der Höhepunkt am Sonntag lag bei 6,66 Meter und damit noch unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Emmerich am Samstag: Hier stieg der Pegel bis zum Abend auf 6,52 Meter an. Der Höhepunkt am Sonntag lag bei 6,66 Meter und damit noch unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Fußweg unter der Promenade in Emmerich wurde gesperrt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Emmerich am Samstag: Hier stieg der Pegel bis zum Abend auf 6,52 Meter an. Der Höhepunkt am Sonntag lag bei 6,66 Meter und damit noch unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser: So sah es in Voerde, Emmerich und Wesel aus Der Rhein bei Emmerich am Samstag: Hier stieg der Pegel bis zum Abend auf 6,52 Meter an. Der Höhepunkt am Sonntag lag bei 6,66 Meter und damit noch unter der ersten Hochwassermarke (7 Meter). Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel