Hochwassergefahr Kreis Wesel: Das bieten Apps und Websites

Vor allem in Hünxe und Schermbeck hatte die Hochwasserlage an Weihnachten massive Auswirkungen.

Kreis Wesel Das Lanuv hat ein neues Portal zum Thema Hochwasser freigeschaltet. Was es für den Kreis Wesel zeigt und welche Dienste es in NRW außerdem gibt.

Überschwemmte Straßen, aufgeweichte Böden, vollgelaufene Keller und Häuser: Viele werden noch die Tage nach Weihnachten in Erinnerung haben, als langanhaltender Regen die Flusspegel in der Region drastisch hatte steigen lassen. Besonders betroffen im Kreis Wesel: die Gemeinden Hünxe und Schermbeck an der Lippe. Viele Rettungskräfte waren im Einsatz, um Menschen und Gebäude vor dem Wasser zu schützen. Aktuell hat sich die Lage entspannt, doch nicht selten kommt es vor, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor anhaltendem Dauerregen warnt. Erst recht, wenn er auf bereits gesättigte Böden trifft. Es sei die Zeit der Winter- und Frühlingshochwasser, bei denen Flüsse und Bäche über die Ufer treten können, schreibt das NRW-Umweltministerium in einer Mitteilung. Zugleich steigt auch im Sommer das Risiko für Extremwettereignisse.

Das sorge für ein gesteigertes Informationsbedürfnis in der Bevölkerung, bestätigt Wilhelm Deitermann, Sprecher beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Das NRW-Umweltministerium hat verschiedene Angebote zusammengefasst, in denen sich Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Hochwasserlagen informieren können, auch im Kreis Wesel.

Neues Hochwasserportal vom Lanuv gibt Überblick und Orientierung

Unter anderem gibt es ein neues Hochwasserportal (https://hochwasserportal.nrw/lanuv/), welches das Lanuv freigeschaltet hat. Hier lässt sich eine Karte anzeigen, die Messwerte können nach Wasserstand, Wassertemperatur, Niederschlag und Niedrigwasser gefiltert werden. Links erscheint eine Legende, die einzelnen Mess- oder Pegelstände lassen sich separat öffnen, Interessierte können sich den Verlauf der vergangenen Tage sowie die Informationen zu Stationen anzeigen lassen. Zum Beispiel: die Issel bei Dämmerwald oder die Lippe in Schermbeck. Angegeben sind bei diesen offiziellen Hochwasserpegeln des Lanuv auch die Informationsstufen eins bis drei, etwa von Ausuferungen auf land- und forstwirtschaftliche Flächen und leichte Verkehrsbehinderungen über die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke sowie der Sperrung überörtlicher Verkehrsanbindungen bis hin zu bebauten Gebieten im größeren Umfang, welche drohen, überflutet zu werden. Das sei ganz individuell abhängig vom Geländeprofil vor Ort, so Deitermann.

Auch entlang des Rheins in Wesel, der Lippe in Hünxe sowie der Emscher in Dinslaken sind etwa Messpunkte zu finden, sie führen allerdings zu den Pegelständen weiterer Betreiber, wie Emschergenossenschaft/Lippeverband und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Wasserverbände nutzten mitunter andere Technik und Verfahren, erklärt Deitermann. Außerdem lassen sich in dem Portal unter „Aktuelle Lage“ Berichte zum Hochwasser finden. Das Lanuv fasst täglich die Situation für NRW zusammen.

Die Behörde verfügt derzeit über 103 Messpegel, 25 weitere sollen dazukommen. In der Region gibt es einen Vorschlag für einen Standort an der Issel sowie der Niers, wie es aus dem Umweltministerium heißt. Aktuell lassen sich Pegelstandorte nur auf rechtsrheinischem Kreisgebiet finden. „Es ist nicht so einfach, neue Stellen zu finden, an denen das auch Sinn macht“, sagt Deitermann. Im Blick dabei auch: kleinere Bäche und Zuflüsse.

Die Karte habe das Ziel, die Gesamtheit der Wasserstände zu zeigen – und damit entsprechend Präventionsarbeit zu leisten: Wie hoch könnte der Pegel steigen? „Wir sind nur der Ausgangspunkt“, so Deitermann. Das Lanuv meldet an die Leitstellen sowie Deichverbände vor Ort, „sie wissen, was zu tun ist“, weist der Sprecher auf die relevanten Durchsagen vor Ort hin. Bürgerinnen und Bürgern diene das aber auch „als Erstinformation“. Und zur Orientierung: „Ist mein Gebiet betroffen?“ Denn oft heiße es nur ganz allgemein, „wir haben Hochwasser in NRW“.

Eine weitere Anlaufstelle zu umfassenden Berichten ist das Umweltportal NRW (https://www.umweltportal.nrw.de/abo-service). Hier lassen sich aber nicht nur Informationen zum Thema Hochwasser abonnieren, auch „Warnmeldungen Wald“ oder „Ozonwarnungen“ können ausgewählt werden. Wo drohen in meiner Stadt oder Region konkret Gefahren durch Hochwasser? Um dies bewerten zu können, führt das Ministerium Hochwasserrisikokarten an, zu finden unter hochwasserkarten.nrw.de. Ebenfalls aufgelistet: eine Hinweiskarte zur Starkregengefahr (geoportal.de/map.html)

Nina und „Meine Pegel“: Hilfreiche Apps für Warnungen und Infos

Das Umweltministerium weist darüber hinaus noch auf die bekannte Warn-App Nina hin. Neben der Kreisleitstelle könnten mehrere Institutionen, unter anderem auch der DWD, Meldungen anstoßen, heißt es vom Kreis. Wer die App installiert hat, kann entweder den aktuellen Standort abonnieren und muss sich im betroffenen Gebiet befinden oder hat den Ort unter „Meine Orte“ ausgewählt. Dann kommt eine Warnungs aufs Smartphone, sollte eine Hochwasserlage im entsprechenden Gebiet eintreten. Wichtig: Dafür muss in den App-Einstellungen unter Hochwasserwarnungen„Benachrichtigungen erhalten“ aktiviert werden. Infos und Download: www.bbk.bund.de/ unter dem Stichwort Warn-App Nina.

Außerdem gibt es noch „Meine Pegel“, die Wasserstands- und Hochwasser-Informations-App aller Länder mit 3000 Pegeln in ganz Deutschland. Auch hier werden im Ernstfall Benachrrichtigungen für einzelne Regionen verschickt: www.hochwasserzentralen.info/meinepegel

Alle Infos zum Hochwasserschutz gibt es auf den Internetseiten von Lanuv und Umweltministerium.

