Hohes Polizeiaufgebot an Karneval – auch im Kreis Wesel?

Kreis Wesel Die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine führt zu einer erhöhten Einsatzbereitschaft der Polizei an Karneval. So sieht es im Kreis Wesel aus.

An Karneval und anderen Großveranstaltungen soll die Polizei für einen sicheren Ablauf sorgen – auch im Kreis Wesel. In diesem Jahr wird die Polizei im gesamten Land besonders verstärkt an den tollen Tagen im Einsatz sein, hatte Herbert Reul angekündigt. Aufgrund der internationalen Konflikte sei das Anschlagsrisiko zwar weiterhin abstrakt, aber so hoch wie selten, betonte der Innenminister. Vor allem in den Feier-Zonen der Karnevalshochburgen sollen mehr Einsatzkräfte als sonst vor Ort sein. Wie sieht es in den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel aus?

Auf Anfrage der Redaktion machte die Polizei dazu keine konkreten Angaben – weder zu einem potenziellen Anschlagsrisiko noch zur Anzahl der Einsatzkräfte. Vor Ort sein werden Polizeibeamtinnen und Beamte aber überall: Am kommenden Wochenende und an Rosenmontag wird es 14 Karnevalsumzüge im Kreis Wesel geben, in Alpen und Wesel drei und in Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Voerde, und Xanten jeweils einen. „Wir werden verstärkt Drogen- und Alkoholkontrollen durchführen“, heißt es von der Kreispolizeibehörde. Im vergangenen Jahr gingen den Beamten in Wesel und Dinslaken sechs Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein ins Netz. Zwei Personen in Rheinkamp und Rheinberg standen sogar unter Drogeneinfluss. Mit anderen Worten: Die Polizei ist während der fünften Jahreszeit verstärkt im Einsatz.

Gewerkschaft der Polizei im Kreis Wesel: „Wir sind auf mögliche Szenarien vorbereitet“

Doch ist dieser erhöhte Personaleinsatz für die Polizei überhaupt zu bewerkstelligen, angesichts der hohen Arbeitsbelastung und der Klagen über seinen Personalmangel? Trotz der Kritik von Nils Krüger, precher der Polizeigewerkschaft GdP im Kreis, im September vergangenen Jahres, dass die Zahl der Beamten im Kreis Wesel „auf niedrigem Niveau“ sei, kann er ganz klar sagen: „Große Ereignisse werden noch bewältigt.“ Darauf sei er stolz. Klar ist: Der Personalmangel ist weiterhin ein Thema, auch, wenn die Polizei nicht schlechter aufgestellt sei als im vergangenen Jahr, so Krüger. „Wir sind auf mögliche Szenarien vorbereitet“, beruhigt er die Lage. „Der Bürger soll sich bitte keine Sorgen machen“, lautet daher sein Appell an die Menschen im Kreis Wesel.

