IG Bau: Azubis können Anti-Diskriminierungspreis gewinnen

Kreis Wesel Die Gewerkschaft IG Bau macht auf einen Wettbewerb aufmerksam, an dem sich Azubis beteiligen können. Worum es geht und was es zu gewinnen gibt.

Im Kreis Wesel können sich Azubis und Berufsschüler bei dem Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ jetzt gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren und mit ihrer Idee sogar einen Preis gewinnen. Darauf macht die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) in einer Mitteilung hin. Prämiert werden die kreativsten Ideen, die sich für ein respektvolles Miteinander und gegen Rassismus einsetzen. Teilnehmen können laut Veranstalter die Gewerkschaftsjugend, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen/-kollegs und alle Jugendlichen, die sich derzeit in einer beruflichen Ausbildung befinden – aus dem ganzen Bundesgebiet, heißt es auf der Internetseite zum Wettbewerb.





„Wir von der IG Bau setzen uns seit jeher gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art ein, denn auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder in der Gebäudereinigung haben schon immer Menschen unterschiedlichster Nationen hervorragend zusammengearbeitet und das soll und muss auch so bleiben“, so Karina Pfau. Für die Bezirksvorsitzende der IG Bau Duisburg-Niederrhein steht fest: „Wir schlittern gerade ungebremst in einen Fachkräftemangel und da helfen populistische Parolen überhaupt nicht weiter. Wir brauchen und schätzen unsere Kollegen, egal woher sie kommen, denn sie bereichern uns, unsere Arbeit und unser Land.“ Der Wettbewerb sei die ideale Möglichkeit, auf kreative Art und Weise auf Rassismus und Diskriminierung hinzuweisen und das Engagement junger Menschen auszuzeichnen.

Wettbewerb „Die Gelbe Hand“: Teilnahmeschluss ist der 14. Januar

Ob Website, Blog oder Kurzfilm gegen Rechts, alle Formate sind willkommen – gesucht werden bei der „Gelben Hand“ originelle Ideen und Projekte von Azubis und Berufsschülern aus dem Kreis Wesel, die sich kritisch mit den Themen Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen. Der erste Preis ist mit 1000 Euro, der zweite mit 700 Euro und der dritte mit 500 Euro dotiert. Außerdem haben die Azubis die Chance, einen der drei Sonderpreise von je 500 Euro zu gewinnen. Einsendeschluss für die Ideen ist der 14. Januar 2024, die Preisverleihung findet im März 2024 in Saarbrücken statt. Alle Informationen gibt es hier.

