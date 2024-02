Information Kreis Wesel: Familienpflichten fair aufteilen

Kreis Wesel Familienarbeit ist nach wie vor ungleich verteilt. Darauf weist der Equal Care Day hin. Der Kreis Wesel bietet Eheleuten und Frauen Informationen.

Die Fachstelle Frau und Beruf des Kreises Wesel weist auf den Equal Care Day am 29. Februar hin und stellt ihr Informationsangebot vor. Thema ist die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Equal Care Day will die mangelnde Wertschätzung und oftmals nicht gleichmäßige Verteilung von Fürsorgearbeit in der Familie ins Licht rücken. Der Tag soll das Verhältnis von 4:1 bei der Verteilung von Care-Arbeit symbolisieren und in Erinnerung rufen, dass Männer in der Regel rechnerisch etwa vier Jahre bräuchten, um so viel private, berufliche und ehrenamtliche Fürsorgetätigkeiten zu erbringen wie Frauen in nur einem Jahr.

Wegweiser gibt Anregungen für Familien

Die Fachstelle will den Aktionstag zum Anlass nehmen, auf den Wegweiser „Teile mit mir!“ zur partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzuweisen, der in der Fachstelle erhältlich ist. Eltern sollen hier Schritt für Schritt konstruktive Anregungen finden, wie es funktionieren kann, partnerschaftlich und gemeinsam Beruf und Familie zu meistern. „Denn viele werdende Eltern wollen beides: Kind(er) und ein erfülltes Berufsleben“, so Stefanie Werner von der Fachstelle. Den Wegweiser gibt es online unter https://www.kreis-wesel.de/system/files/2023-03/Teilemitmir_web.pdf





Die Bedeutung der Sorgearbeit im Gleichgewicht mit der Berufstätigkeit nehme bei Müttern und Vätern einen immer höheren Stellenwert ein, hat die Fachstelle festgestellt. Trotzdem griffen Eltern mit der Geburt des ersten Kindes oft auf traditionelle Rollenmuster zurück. Das habe auch mit den steuerlichen und gesellschaftspolitischen Verhältnissen in Deutschland zu tun.

Zu diesem Thema, aber auch zur Frage der beruflichen Orientierung oder Neuorientierung, der Frage eines Wiedereinstiegs oder der beruflichen Entwicklung bietet die Fachstelle Frau und Beruf Termine an: Nächste Möglichkeit für eine Einzelberatung gibt es Donnerstag, 15. Februar, von 8 bis 18 Uhr. Dafür ist eine Terminabsprache per Mail oder telefonisch erforderlich. Kontakt: Fachstelle Frau und Beruf, Stefanie Werner, Rufnummer 0281/207-2201 oder per Mail stefanie.werner@kreis-wesel.de

