Karneval im Kreis Wesel: Das waren die 25 coolsten Kostüme

Dieser bunte Vogel zeigte sich auf dem Tulpensonntagsumzug in Voerde.

Kreis Wesel Verkleidet und singend zogen die Karnevalisten in diesem Jahr wieder durch die Straßen im Kreis Wesel. Wir zeigen besonders schöne Kostüme.

Bunt, witzig, verrückt: Von Altweiber bis Rosenmontag zeigten sich überall auf den Straßen im Kreis Wesel die Jecken und Möhnen. Bei den insgesamt 14 Karnevalsumzügen von Moers bis Schermbeck, von Voerde bis Dingden waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was die Kostüme angeht. Witzige, hübsche, kreative, aber auch politische und vor allem bunte Ideen hatten die Jecken – sowohl die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher entlang der Zugstrecken sowie die vielen Fußgruppen. Am Rosenmontag erreichte der Straßenkarneval seinen Höhepunkt und ging es mit ausgefallenen Kostümen unter anderem in Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Wesel weiter. Wir zeigen eine Auswahl der verrücktesten und lustigesten Kostüme, die unsere Fotografen eingefangen haben.

Es mangelt an Schnee in diesem Winter, doch nicht an Schneemännern. Beim Schermbecker Schubkarrenrennen laufen sie grinsend durch die Straßen. Foto: Rainer Hoheisel / Wesel

Die Klimakleber scheinen im vergangenen Jahr einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, so sehr, dass ihnen beim Schermbecker Schubkarrenrennen eine Schubkarre gewidmet wurde. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Diese Karnevalisten auf dem Nelkensamstagszug in Moers haben augenscheinlich viel Arbeit in ihre Kostüme gesteckt, mit Liebe zum Detail. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Ein grauer Himmel beim Nelkensamstagszug in Moers. Doch diese Engel sehen die Welt durch die rosa-rote Brille. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Weihnachten ist nichts für den Grinch, aber beim Tulpensonntagszug in Voerde lässt er sich blicken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Diese Damen waren bereits zum Start des Tulpensonntagszugs in Voerde blau. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Im Miss-Piggy-Kostüm die sprichwörtliche Sau auf dem Voerder Tulpensonntagszug herauslassen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Immer schön cool in die Kamera lächeln. Auf dem Tulpensonntagszug in Voerde wird‘s schräg. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Der Voerder Tulpensonntagszug ist teuflisch gut besucht. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Ein blumiger Tulpensonntagszug in Voerde bringt die Karnevalisten zum Lächeln. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Heutzutage trägt man Kuh auf dem Voerder Tulpensonntagszug. Foto: Markus Joosten / Dinslaken

Achtung, Karnevalisten im Schafspelz auf dem Voerder Tulpensonntagszug gesichtet. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Eine Gieskanne auf den Kopf und ab zum Bollerwagenzug nach Wesel-Ginderich. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Auf dem Rosenmontagszug in Dingden machen sich die Karnevalisten zum Clown. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Wenn einem auf dem Rosenmontagszug in Dingden die Worte fehlen, sag‘ es mit einem Emoji. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Auf dem Rosenmontagszug in Dingden bringt der Scheich seinen Haustiger zur Raubtierfütterung. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Auf dem Bollerwagenzug in Wesel-Ginderich sind auch Mais-Häcksler dabei. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Auf dem Rosenmontagszug in Wesel-Bislich wird es tierisch wild. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Wenn Haribo-Tüten auf Süßigkeiten-Jadg auf dem Rosenmontagszug in Wesel-Bislich gehen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Bunte Eidechsen laufen mit dem Rosenmontagszug durch Wesel-Bislich mit - hoffentlich sind die nicht giftig. Foto: Karl Banski / Wesel

Beim Rosenmontagszug in Wesel feierten Helden und Bösewichte gemeinsam Karneval. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Gäste aus Entenhausen: Diese großen und kleinen Mäuse gab es auf dem Weseler Rosenmontagszug zu sehen. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort: Das kommt dabei heraus, wenn Kunst und Musik aufeinandertreffen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Wenn der Bürgermeister Ralf Köpke kostümiert zum Mikrofon greift, beginnt der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch kleine Schneemänner rufen in Neukirchen-Vluyn beim Rosenmontagszug „Helau“. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

