Kopfläuse: So viele Fälle verzeichnet der Kreis Wesel

Kreis Wesel Vor allem Eltern kleiner Kinder haben oft mit Kopfläusen zu tun. Wann sie vor allem vorkommen und was bei einem Befall zu tun ist.

Unangenehm juckende Kopfhaut, kleine weiße Eier in den Haaren? Übeltäter können hier Kopfläuse sein. Schuld ist dabei keine fehlende Sauberkeit, oft erwischt es Kinder und Jugendliche im engen Kontakt untereinander, etwa in Schulen und Kindergärten. Dem Kreis Wesel wurden im vergangenen Dezember 51 Fälle gemeldet, im Januar waren es bis vergangenen Dienstag mindestens 45. Zum Vergleich: Im Dezember 2022 registrierte das Gesundheitsamt des Kreises 31 Fälle. Im Januar 2022 gab es nur neun Fälle, das sei aber auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, heißt es zur Einordnung. Die Zahlen zeigten einen normalen Verlauf.

RKI: Läuse werden von Mensch zu Mensch bei direktem Kontakt übertragen

Ohnehin könne nur eine verzerrte Infektionslage abgebildet werden. Zwar ist der Arzt nicht zu einer Meldung verpflichtet, allerdings müssen die Leiterinnen und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, von Schulen und Kindergärten sowie etwa von Pflegeeinrichtungen, JVA oder Obdachlosenunterkünften das Gesundheitsamt über eine Infektion informieren, teilt der Kreis zur Erläuterung mit.

Lesen Sie auch: Kreis Wesel: Fehlende Medikamente sorgen weiter für Probleme

Bei Kopfläusen handelt es sich um kleine Insekten, deren einzige Wirtspezies laut Laut Robert-Koch-Institut (RKI) der Mensch ist. Und: „Läuse neigen von ihrer Natur her nicht dazu, ihren Lebensraum, den behaarten Kopf, zu verlassen!“ Hauptsächlich erfolge die Übertragung also direkt von Mensch zu Mensch bei engem Kontakt, gelegentlich auch indirekt über Gegenstände, zum Beispiel Kämme oder Kopfbedeckungen.

Kopfläuse kommen das ganze Jahr vor – Hinweise für Eltern

Haben Kopfläuse in Herbst und Winter Hochsaison? Oder im Sommer, wenn Schule und Kindergarten nach den Ferien wieder starten? Grundsätzlich sei das ganzjährig zu beobachten, heißt es vom Kreis dazu. Das kann auch Nils Hagedorn, Sprecher der Apotheker in Wesel und Umgebung, bestätigen. Es verhalte sich „wie in Wellen, wenn es in einer Kita losgeht und die Kinder eng zusammen spielen.“ Eltern rät er in so einem Fall: Ruhe bewahren – und sich in der Apotheke beraten lassen. Es gebe Shampoos und Sprays, welche dafür sorgten, dass die Läuse abgetötet werden.

Doch damit allein ist es nicht getan. Ganz wichtig: Mit einem Kamm sollten die kleinen weißen Eier, die sogenannten Nissen, aus den Haaren sorgfältig entfernt werden. Hier sollte man ganz genau sein, bleibe nur eine Nisse zurück, fange das Spiel wieder von vorne an, betont Hagedorn. „Dann ist der Spuk aber auch schnell vorbei.“

Informationen für Eltern gibt es zum Beispiel auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – dort wird auch aufgeführt, was neben der Prozedur der Haare noch zu tun ist: www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/kopflaeuse/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel