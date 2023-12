Kreis Wesel: Abgeordneter fordert stärkeren Windkraftausbau

Kreis Wesel Nur drei neue Windräder im Kreis Wesel im Jahr 2023 – laut Abgeordnetem René Schneider zu wenig. Was er kritisiert und fordert.

Zum Ende des Jahres kritisiert René Schneider, Landtagsabgeordneter der SPD, in einer Presseerklärung den langsamen Ausbau der Windkraft im Kreis Wesel. Hier wurden 2023 nur drei neue Windkraftanlagen in Wesel, Voerde und Schermbeck gebaut – zwischen 2019 und 2022 keines. Gerade im Vergleich zu den Nachbarkreisen Borken, wo dieses Jahr 14 neue Anlagen entstanden sind, und Recklinghausen, hier wurden sieben neue Windräder gebaut, schneide man schlecht ab.

René Schneider: Windenergie im Kreis und Land zu langsam ausgebaut

Diese seien jedoch nur Ausnahmen, so der Abgeordnete für den Wahlkreis Wesel II. „Die Lage im Kreis Wesel ist symptomatisch für ganz Nordrhein-Westfalen. Auch mit grüner Partei in der Landesregierung stockt der Ausbau.“ Dabei zeigten Borken und Recklinghausen, dass ein schneller Ausbau möglich sei. Schneider betont, mit Blick in die Zukunft, wie wichtig die Energieversorgung auch für Wirtschaft und Industrie vor Ort sei.

René Schneider, Kreisvorsitzender der SPD im Kreis Wesel und Landtagsabgeordneter. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

In Alpen oder Voerde gebe es beispielsweise energieintensive Unternehmen. Für diese und andere, die sich in Zukunft im Kreis ansiedeln wollten, müsse die Region attraktiv bleiben. „Für diese Betriebe brauchen wir ein Angebot, um sie ans Netz grüner Energie anzubinden. Da sind drei neue Windräder in einem Jahr einfach zu mickrig“, so Schneider. Eine stabile Stromversorgung durch Windkraft sei Grundlage für sichere Arbeitsplätze.

Um dies zu erreichen, müsse nun der Landesentwicklungsplan „schnell durch den Landtag gebracht werden“, so der Abgeordnete in seiner Erklärung. Durch diesen ist es dem Regionalverband Ruhr und den Städten und Gemeinden möglich, Orte für neue Windkraftanlagen auszuweisen. „Jedes neue Windrad ist ein gutes Windrad, solange dafür keine intakten Waldgebiete zerstört werden“, betont Schneider im selben Zuge.

Windkraftanlagen: Bürger vor Ort müssen Vorteile haben

Daneben hat Schneider aber auch auf der lokalen Ebene Forderungen. Genehmigungsverfahren müssten daher zügiger durchgeführt und Bürgerinnen und Bürger vor Ort am Gewinn beteiligt werden. Das könne zum einen dadurch erreicht werden, dass Anwohner Anteilseigner und -eignerinnen an den Anlagen würden. Eine Alternative könnten auch günstigere Stromtarife in der Umgebung sein. „So profitieren auch diejenigen, die kein eigenes Geld investieren können“, so Schneider

