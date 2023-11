Kreis Wesel auf der Suche nach Mobilfunklöchern

Kreis Wesel Kein Empfang? Die Erfahrungen der Menschen und die Darstellung der Bundesnetzagentur gehen weit auseinander. Jetzt soll was geschehen.

Wie gut oder schlecht ist das Mobilfunknetz im Kreis Wesel wirklich? Hier liegen die Auskünfte der Bundesnetzagentur und die Wahrnehmung der Menschen vor Ort oft weit auseinander. Unter anderem liegt das daran, dass die Netzagentur ihre Angaben lediglich berechnet, auf Grundlage der Netzanbieter und weiterer Daten. Und sie unterscheidet laut Verwaltung nur zwischen „versorgt“ und „nicht versorgt“, was wenig über die tatsächliche Qualität aussagt. Daran will der Kreis nun etwas ändern und Messfahrzeuge in die Fläche bringen. Sie sollen dann tatsächliche Lücken nachweisen und Argumente für Verhandlungen mit den Anbietern liefern.

Grundlage für diese Messfahrten sind neben der Netzkarte der Bundesnetzagentur auch Auswertungen auf Kreisebene, die Netzkarten der Mobilfunknetzbetreiber, aber auch die Ergebnisse der Mobilfunkmesswoche und weitere Erfahrungen aus der Bevölkerung. Die berichtet laut Verwaltung abweichend von der Bundesnetzagentur von Gesprächsabbrüchen und Mobilfunklücken in diversen Gegenden des Kreises Wesel. Dem geht es nun objektiv nachzugehen.

Die Mobilfunkunternehmen erkennen die Ergebnisse in der Regel an. Klaus Eichler von TÜV Rheinland Consulting

Klaus Eichler von TÜV Rheinland Consulting erläuterte jetzt dem Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung, dass die Fahrzeuge mit Antennen ausgestattet sind. Sie sind stets außen angebracht und mindestens in 1,30 bis 1,50 Meter Höhe. Subjektive Faktoren wie, dass jemand in einem Gebäude, Aufzug oder im Auto telefoniert, sollen auf diese Weise objektiviert werden: Der Empfang wird stets unter gleichen Bedingungen gemessen. „Die Mobilfunkunternehmen erkennen die Ergebnisse in der Regel an“, teilte er mit. Am Ende der Arbeit steht eine Netzkarte, die Schwachstellen aufdeckt. „Sie wird wahrgenommen und ernst genommen, sie führt auch zu Aktivitäten“, so Eichler.

Routen effizient planen und Schwachstellen im Netz identifizieren

Zunächst soll es mit den beiden Messfahrzeugen, einem Auto und einem Motorrad, in Bereiche gehen, die die Netzagentur selbst bereits als schlecht versorgt darstellt. Darüber hinaus wollen sich Kreis und Kommunen über weitere Bereiche einigen. An fünf Tagen sollen jeweils 200 Straßenkilometer abgefahren werden, Kostenpunkt 10.000 Euro, den Zuschlag erhält der TÜV Rheinland, der die Netzbetreiber Telekom, Telefonica und Vodafone im GSM und LTE-Netz (2G und 4G) messen wird. Es soll darum gehen, die Schwachstellen auszumachen und die Routen effizient zu planen, bereits bekannte Netzausbaupläne aber schon zu berücksichtigen. Was am Ende dabei herauskommt, werden Kommunen und Kreis erfahren, die eine Argumentationsgrundlage an die Hand bekommen. Zuschüsse gibt es für dieses Projekt nicht, die 10.000 Euro sollen aus dem Kreishaushalt 2024 kommen.

