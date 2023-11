Kreis Wesel: Bauernfunktionär liefert Diskussionsstoff

Sonsbeck/Kreis Wesel. Mit Anthony Robert Lee hat die Volksbank Niederrhein einen streitbaren und nicht unumstrittenen Bauernsprecher als Gastredner geladen.

Zum ersten Mal seit 2019 lud die Volksbank Niederrhein wieder zum Landwirtschaftsforum ein: Knapp 150 Gäste, zumeist Landwirte, kamen ins Waldrestaurant Höfer nach Sonsbeck. Mit Anthony Robert Lee als Gastredner hatte die Volksbank den Bundessprecher des Vereins „Landwirtschaft verbindet Deutschland“ engagiert: Ein nicht unumstrittener Funktionär und Bauer, der als Spitzenkandidat für die Freien Wähler Niedersachsen zur Europawahl antritt und das Forum nutzte, um sich an der Klimapolitik, vor allem der Grünen, abzuarbeiten. „Wir haben die Schnauze voll, dass Menschen uns sagen, wie wir arbeiten sollen ohne jede Fachkompetenz“, so Lee. Der ehemalige Christdemokrat betreibt Ackerbau, ein Hotel und Gastronomie und ist in seiner Heimatstadt Rinteln Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister.

Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat das Ziel ausgegeben, dass 30 Prozent der Fläche im Jahr 2030 biologisch bewirtschaftet werden. „Das bedeutet, dass entweder die doppelte Fläche notwendig ist, oder nur die halbe Ernte oder auch gar keine Ernte eingefahren wird“, kritisierte Lee. Und: „Die Deutschen kaufen kein Bio, am Regal endet die Moral.“ Die Produktion von Schweinefleisch sinke in Deutschland stetig, das Fleisch werde aus dem Ausland importiert, wo die Tierwohlstandards niedriger seien, Spanien etwa, in der Gastronomie gar aus Chile. Hier kritisierte der Redner eine Doppelmoral beim Thema Tierschutz und forderte „Waffengleichheit“ in der Konkurrenz mit ausländischen Produzenten.

Das Argument aus dem Publikum, dass die wohlhabenden Länder den anderen „den Teller leer essen“, weil Lebensmittel als Viehfutter dienen, überzeuge ihn nicht. Es wandere nicht so viel in die Tröge, wie gemeinhin behauptet. Und dass Kühe durch ihren CO₂-Ausstoß Klimakiller sind? Lee verglich den CO₂-Ausstoß Deutschlands mit dem von China, das ein Vielfaches ausstoße, und kommentierte „und jetzt retten wir das Klima“.

Kritik am Atomausstieg, Windkraft und Photovoltaik seien keine Alternative

Windkraft und Photovoltaik sind für Lee keine Alternative zu Atomkraft, er kritisiert den Atomausstieg, Atomkraft sei sauber und preiswert. Deutschland kaufe jetzt Strom aus dem Ausland, unter anderem Atomstrom aus Frankreich. Ein Argument gegen Windkraft sei auch das Insektensterben, die Windräder „schredderten“ große Mengen an Insekten, es werde aber immer die Schuld bei der Landwirtschaft gesehen. Zum Wolf präsentierte der Gastredner Filme, die etwa einen Wolf in Niedersachsen zeigen sollen, der mit einem Kalb im Maul einen hohen Zaun überwindet oder Wölfe, die einen Hofhund töten. Er wolle den Wolf nicht ausrotten, er müsse aber bejagt werden.

Kennen Sie jemanden, der durch Nitrat krank geworden ist oder daran gestorben ist? Anthony Robert Lee, Bundessprecher des Vereins „Landwirtschaft verbindet Deutschland“

Auch für Nitrat im Grundwasser könne die Landwirtschaft nicht allein verantwortlich gemacht werden, die sorgfältig dünge. Lee präsentierte Filme, die demonstrierten, wie anders das in anderen Ländern gehandhabt werde. Zur Einordnung: Laut Umweltbundesamt kann Nitrat im Körper zu Nitrit umgewandelt werden und unter Umständen zu krebserregenden Nitrosaminen reagieren, auch sei Nitrit für Säuglinge und Kleinkinder bedrohlich. Lee fragte sein Publikum: „Kennen Sie jemanden, der durch Nitrat krank geworden ist oder daran gestorben ist?“ Mit diesem Gastredner, der sich nach seiner Zeit als Kfz-Mechaniker, Soldat und Polizist als Quereinsteiger zum Landwirt ausbilden ließ, hat die Volksbank wohl für einigen Diskussionsstoff gesorgt.

Volksbank-Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann zeichnete in seiner Rede das eher düstere Bild einer stagnierenden Wirtschaft in Zeiten der Krisen, eine Änderung sei auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Er fürchte durch die aktuelle Politik um Deutschland als Industrienation und um die Landwirtschaft, kritisierte die Zinspolitik der Zentralbanken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel