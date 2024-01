Kreis Wesel: Das haben internationale Supermärkte zu bieten

Kreis Wesel Türkische und arabische Läden oder auch Asiashops sind des Öfteren im Kreis Wesel zu finden. Was sie anbieten und was den Kunden gefällt.

Wer auf der Suche nach Couscous, Baklava oder auch Matcha-Kuchen ist, findet diese meistens in orientalischen oder asiatischen Supermärkten – das sind die Läden, in denen es meistens nach unbekannten Gewürzen und blumigen Räucherstäbchen duftet. Viele Supermärkte, wie Aldi, Lidl und Edeka haben hin und wieder auch asiatische oder orientalische Lebensmittel im Sortiment – doch bei weitem nicht alles.

Viele Gewürze, Getränke oder auch Gemüsesorten sind nur in arabischen oder türkischen Läden zu finden. Wir haben zu internationalen Supermärkten im Kreis Wesel recherchiert. Wo werden welche Spezialitäten angeboten? Warum ziehen sie auch kulturübergreifend Kunden an? Nachfolgend ist eine Auflistung einiger internationaler Läden, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit.

Arabischer Suprtmarkt in Wesel: „Ohne Fleisch läuft der Laden nicht“

Seit August 2023 gibt es in Wesel einen neuen arabischen Supermarkt an der Schmidtstraße. Unter dem Namen Euro-Supermarkt verkauft der Betreiber Dara Ahmed syrische, arabische aber auch türkische Lebensmittel. Auch eine Fleisch- und Fischtheke hat der Laden im Angebot. Aufgrund einer anfangs noch fehlenden Lüftung sei der Fleisch- und Fischverkauf vorerst eingestellt worden, so Mitarbeiter Basel Schamo. Doch ihm ist klar: „Ohne Fleisch läuft der Laden nicht.“

Das Fleisch, das sie hier anbieten wollen, ist den Angaben zufolge halal, also koscher. Gerade Muslime essen aufgrund ihres Glaubens nur Fleisch (Rind, Lamm und Geflügel), das nach islamischen Vorgaben geschlachtet wurde, was jedoch nicht von jedem Supermarkt angeboten wird.

Der Euro Supermarkt in Wesel bietet syrische, arabische und türkische Produkte. Foto: Sabrina Ouazane / FUNKE / Foto Services

Lebensmittel aus dem Orient im Kreis Wesel: Datteln, Couscous und Co.

Euro Supermarkt, Schmidtstraße 11, Wesel

Isik Frische Center, Auf dem Dudel 8-10, Wesel

Saban Turan, Friedenstraße 68, Wesel

Arabischer Supermarkt - Originaltitel: سوبر ماركت عربي , Sadstraße, Wesel

Palästinenser Laden. Bahnstraße 22, Dinslaken

Al-Aqsa Market, Bahnstraße 26, Dinslaken

Sultan Bazar, Bahnstraße 18, Dinslaken

Fatih Markt, Friedrich-Ebert-Straße 354, Kamp-Lintfort

Barakah Supermarkt, Homberger Str. 158, Moers

Beyoglu Market, Moselstraße 59. Moers

Elif Market, Kirschenallee 5, Moers

Osteuropäische und asiatische Produkte im Kreis Wesel

Ähnlich sieht es mit Produkten aus dem osteuropäischen Raum und den Balkanstaaten aus. Auch asiatische Lebensmittel sind in deutschen Supermärkten nicht immer auffindbar. Deshalb nachfolgend ein kleiner Überblick über einige dieser Supermärkte im Kreis.

Asien-Haus, Doelenstraße 2, Wesel

Wenkler-Markt Osteuropäische Lebensmittel, Marktplatz Feldmark 41 Wesel

Mix Markt, Oderstraße 58A, Moers

„Im Moment gibt es einen Trend zu koreanischen und japanischen Produkten“, sagt Onna Huynh, die gemeinsam mit ihrem Mann Thon Huyn das Asienhaus in Wesel führt. Besonders bei jungen Kunden seien vor allem Matcha-Kuchen und scharfe asiatische Nudeln sehr beliebt. Sie vermutet, dass der Trend zu scharfen Lebensmitteln mit Tik-Tok-Challenges, also quasi virtuellen Mutproben, im Zusammenhang steht. Die sind allerdings nicht ungefährlich. Nicht umsonst warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor solchen Mutproben mit extrem scharfen Speisen.

Onna Huynh führt gemeinsam mit ihrem Ehemann Thon Huynh das Asien Haus in Wesel. Foto: Sabrina Ouazane / FUNKE Foto Sercices

Bei den im Asienhaus angeboteten Lebensmitteln handle es sich nicht direkt um aus Asien importierte Ware, erklärt Huynh. Viele der Lebensmittel kämen aus den Niederlanden oder auch aus Deutschland. Nur vereinzelt sind Produkte aus asiatischen Ländern im Laden zu finden. Hierzu gehören zum Beispiel Würstchen oder Desserts. „Jedes Land hat andere Gewürze“, so die Ladenbesitzerin. In der asiatischen Küche werde oft mit Fischpaste oder auch Fischsauce gekocht. Vor allem die Fischpaste hat einen sehr intensiven Fischgeruch. Huynh erinnert sich, dass ihr diese einmal beim Kochen in der Küche „explodiert“ sei. Was genau da passiert ist, dafür fehlen ihr die deutschen Worte. Klar ist: Es war unangenehm. „Das war so peinlich“, sagt sie lachend und hält sich dabei beschämt die Hände vors Gesicht.

Internationale Spezialitäten aus dem europäischen Westen

Europäische Lebensmittel scheinen vielleicht nicht ganz so exotisch zu klingen, wie asiatische oder arabische Spezialitäten, dennoch handelt es sich auch dabei oft um Mangelware. Spezielle Weinsorten oder auch bestimmte Öle und Gerichte können Kunden im gusto balear Mallorcashop, Niederrheinallee 314 in Neukirchen-Vluyn finden.

Verschiedene Lebensmittel aus der mediterranen Küche werden dort angeboten. Von Spirituosen über Olivenöl bis hin zu Textilien hat der Mallorcashop ein breites Sortiment an südeuropäischen Produkten. Es sei die große Auswahl an Weinen, die die Kunden in den Laden ziehe, erklärt Geschäftsführer Gerrit Mummert. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Michaela seit Sommer 2021 den Shop an der Niederrheinallee 314 in Neukirchen-Vluyn. Einige im Laden angebotene Weine seien aus Trauben hergestellt, die nur auf den Balearen wachsen würden, so Mummert.

Abgesehen von Spirituosen, ist die mallorquinische Küche sehr gesund. Zu den Insel-Spezialitäten gehören zum Beispiel ein Gemüseauflauf (Tumbit) oder auch Pa amb oli. „Das ist der typische Mittagssnack“, sagt der Geschäftsführer. Pa amb oli besteht aus in Scheiben geschnittenes Brot, worauf Ramallet-Tomate gestrichen wird. Darüber wird etwas Olivenöl geträufelt und eine Prise Salz darüber gestreut. Manche rösten das Brot und reiben es mit Knoblauch ein oder belegen es mit Knoblauchsprossen.

Bei der Ware, die im Mallorcashop angeboten wird, handle es sich um Direktimporte aus Mallorca, so Mummert. Für ihre Kunden bietet das Paar desöfteren sowohl Weinverkostungen mit kleinen Spezialitäten als auch Olivenölverkostungen an.

Von asiatischen über arabischen bis hin zu europäischen Spezialitäten: Wie sich zeigt, lohnt bei internationalen Produkten auch der Blick abseits der Discounter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel