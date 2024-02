Kreis Wesel: Diese Restaurants bieten Blick aufs Wasser

Kreis Wesel Essen gehen und dabei die Aussicht genießen: Diese Restaurants im Kreis Wesel bieten neben leckeren Gerichten auch einen Blick auf das Wasser.

Zusehen, wie Schiffe auf dem Fluss vorbeiziehen oder den stillen See bewundern: Im Kreis Wesel bieten viele Restaurants neben leckerem Essen auch einen schönen Ausblick auf die Natur. Diese Restaurants liegen direkt am Wasser. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Umringt von Yachten, Tennisplätzen und Natur: Am Yachthafen in Wesel liegt das Restaurant „Zum Bootshaus“. Auf der Außenterrasse können die Gäste eine Ausblick auf den Rhein genießen. Serviert wird gutbürgerliche Küche, darunter Schnitzel, verschiedene Suppen und Fleischgerichte. Es werden auch regelmäßig Grillevents angeboten. Die Küche ist Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr geöffnet, sonntags schon ab 12 Uhr. Montag ist Ruhetag. Das Restaurant macht vom 19. bis zum 25. Februar Betriebsferien. Infos unter zumbootshaus.com.

Am Rhein: Restaurants in den Weseler Ortsteilen Bislich und Büderich

Frühstücken im Landhausstil können Gäste im Fährhaus in Wesel-Bislich. Das Lokal hat eine große Panorama-Terrasse und liegt ebenfalls am Rhein. Auf der Speisekarte stehen neben einem üppigen Frühstück auch Wirtshaus-Gerichte, etwa Schaschlik, Bratkartoffeln und Steaks. Das Restaurant hat Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, die Küche ab 12 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Infos unter faehrhausbislich.de.

Das Hotel-Restaurant „Wacht am Rhein“ in Wesel-Büderich bietet ein edles Ambiente mit Panoramablick auf den Rhein. Steaks vom Grill und Regionales aus Topf und Pfanne stehen auf der Speisekarte. Das Restaurant öffnet Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr. Montag und Dienstag ist das Lokal geschlossen. Reservierungen und Infos unter wachtamrhein.de.

Hier gibt es einen Blick auf die Xantener Süd- und Nordsee

Einen ganz besonderen Ausblick bietet auch das Plaza del Mar in Xanten. Direkt gelegen an der Xantener Südsee, nicht weit entfernt von der Innenstadt oder dem LVR-Archäologischen Park Xanten. Angeboten werden Snacks, Salate, Flammkuchen und Burger. Auch Kuchen, Eis und Cocktails gibt es zu kaufen. Vegetarier werden hier fündig. Das Restaurant hat täglich ab 9.15 Uhr geöffnet. Bis 11.15 Uhr gibt es ein Frühstücksbuffet. Infos unter f-z-x.de/gastronomie/plazadelmar.

Speisen auf einem Schiff in Wesel Im Kreis Wesel können Sie nicht nur am Ufer des Wassers speisen, sondern auch auf einem Schiff direkt auf dem Rhein. Das Fahrgastschiff River Lady bietet Touren für verschiedene Tageszeiten an. Die Fahrt führt jeweils in die Weseler Häfen und in den Wesel-Datteln-Kanal. Eine Frühstücksfahrt mit Buffet kostet zum Beispiel 36 Euro, der Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen 28 Euro. Abfahrt ist jeweils in Wesel.

Ebenfalls in Xanten ist das bagfiz am See. Von dort aus können Besucherinnen und Besucher die Xantener Nordsee bewundern. Hier gibt es vor allem Burger (auch vegetarische), Schnitzel und Salate. Anbei befindet sich auch der Biergarten El Ranchito, wo neben Getränken auch Pommes und Currywurst angeboten werden. Cocktails gibt es gleich nebenan bei Las Cañitas. Alle Infos finden Interessierte unter bagfiz.de.

ln Moers-Schwafheim liegt das Restaurant Seerose, gleich am Hotel. Gäste können hier direkt am Ufer des Schwafheimer Sees und am Rande eines Waldes speisen. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Fisch- und Fleischgerichte, Vorspeisen und Salate. Das Restaurant hat täglich ab 11.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter hotelseerose.de.

Meeresfrüchte und Fischgerichte: Das passt zum nahegelegenen Rhein in Voerde

An der Rheinpromenade in Voerde liegt das Café und Restaurant „Zur Arche“. Die Fensterplätze bieten einen direkten Blick auf den Rhein. Passend zur Schifffahrtsthematik des Lokals werden vor allem Meeresfrüchte und Fischgerichte serviert. Das Restaurant hat durchgehend ab 10 Uhr geöffnet. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage. Reservierungen und Infos unter zur-arche.de.

Ein rustikales Ambiente mitten in der Natur bietet das Restaurant „Rheinwacht“ in Voerde. Man kann hier sowohl in der Hütte als auch im Biergarten essen und den Schiffsverkehr auf dem Rhein beobachten. Auf der Speisekarte stehen typische Hütten-Gerichte, darunter Steaks, Bauernpfannen und Rösti-Gerichte. Das Restaurant hat nur am Wochenende geöffnet, freitags ab 17 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Infos unter rheinwacht.com.

