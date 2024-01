Kreis Wesel erneuert seinen Pakt mit dem Kreissportbund

Kreis Wesel Kreis Wesel und Kreissportbund haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um den in Finanznot geratenen Verband und seine Arbeit zu sichern.

Lange diskutiert und nun zum Ende gebracht: In dieser Woche ist der „Pakt für den Sport“ des Kreises Wesel mit dem Kreissportbund (KSB) erneuert worden. Landrat Ingo Brohl, Dezernent Michael Maas und der KSB-Vorstand mit Gustav Hensel und Denise Boymann unterzeichneten die Vereinbarung. Sie soll dem KSB und seiner Arbeit sichere Zukunftsperspektiven geben. Hintergrund: 2022 war der KSB in eine derartig finanzielle Schieflage geraten, dass Vorsitzender Gustav Hensel im Kreistag von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit für 2023 berichtete. Inzwischen hat der KSB seine Mitgliedsbeiträge deutlich erhöht, die Vereine zahlen statt früher 30 Cent nun 1,30 Euro pro Mitglied. Mit dem Pakt verpflichtet sich der Kreis, zu einer nachhaltigen Sport- und Vereinsentwicklung beizutragen. Konkrete Summen sind in dem Papier nicht hinterlegt, der KSB wird im Rahmen der Haushaltsberatungen seine Bedarfe beantragen.

Breiten- und Gesundheitssport stärker unterstützen

Wie der Kreis Wesel jetzt mitteilt, unterstützt er die Initiativen des KSB und seiner Mitgliedsvereine „vor allem in der Breiten- und Gesundheitssportentwicklung für alle Alters- und Zielgruppen“. Zuletzt hatte der Landessportbund Fördermittel besonders für den Kinder- und Jugendsport und für die Bereiche Gesundheit und Senioren gestrichen. Darüber hinaus setzt der Kreis Schwerpunkte in der Förderung von Integration und Inklusion. Zudem will er Schulen und Vereine noch enger vernetzen, auch mit dem Kinder- und Jugendschutz.

Der Kreissportbund ist die größte Mitgliederorganisation im Kreis Wesel, er betreut rund 123.500 Mitglieder in mehr als 460 Sportvereinen. Ihren ersten Pakt haben Kreis und KSB 2014 geschlossen, mit dem Ziel, „die Sportentwicklung als integralen Bestandteil der Kreisentwicklung nachhaltig zu fördern“. Zehn Jahre danach sei es angesichts veränderter Rahmenbedingungen an der Zeit gewesen, den Pakt zu erneuern und zu erweitern, so der Kreis Wesel. Der Kreistag hatte im Dezember 2023 der Neuerfassung zugestimmt.

Finanzierung auf jeweils zwei Jahre sichern

Konkret soll der KSB eine zweijährige Finanzplanung für seine Geschäftsstelle vorlegen, der Fachausschuss die Verwendungsnachweise dann im Anschluss prüfen. Der Pakt sieht zwei Abschlagszahlungen pro Haushaltsjahr an den KSB vor.

Darüber hinaus übernimmt der Kreis ungedeckte Kosten für vereinbarte Projekte in den Aufgabenschwerpunkten des Pakts für den Sport, die der KSB beantragen kann. Zudem ist vereinbart, dass der Verband jährlich über seine Aktivitäten und seine Finanzplanung im Fachausschuss berichtet.

