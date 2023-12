Kreis Wesel Lineg und Emschergenossenschaft/Lippeverband haben eine erste Bilanz für das Wasserwirtschaftsjahr im Kreis Wesel gezogen. Was dabei auffällt.

Es regnet und regnet. Damit beginnt das neue Jahr für die Wasserwirtschaftsverbände, wie das alte geendet hat: „deutlich zu nass“, wie es von Emschergenossenschaft/Lippeverband heißt. Auch die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) hat kürzlich Bilanz gezogen für das sogenannte Wasserwirtschaftsjahr – es dauert für die Verbände von Anfang November bis Ende Oktober.

So hat die Lineg an ihrer Referenzstation in Moers-Repelen einen Jahresniederschlag von 978,5 Millimeter verzeichnet – der Wert liegt knapp 195 Millimeter über dem langjährigen Mittel. Eigentlich gut – aber: „Wir haben aufgeholt, sind aber noch nicht im Soll“, so Vorstand Volker Kraska. In Zahlen seien es 200 Millimeter zu wenig. Außerdem sei es weiter zu warm, der Höchstwert: 37,2 Grad. Klar ist für Kraska: Man müsse sich weiter mit den Klimawandelfolgen befassen.

Auch auf der rechten Rheinseite hat es überdurchschnittlich viel geregnet. So haben Emschergenossenschaft/Lippeverband im Kreis Wesel Niederschlagssummen zwischen 920,5 und 1111,3 Millimeter erfasst. Das langjährige Mittel für das Lippegebiet liegt im Vergleich bei 765 Millimetern, heißt es zur Einordnung. Eine Besonderheit: Der Verband verweist auf das Starkregenereignis „Tief Lambert“. Obwohl der Juni recht durchschnittlich verlaufen sei, fiel annähernd der gesamte Monatsniederschlag im Zusammenhang mit dem Ereignis am 22. Juni.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel