Natur Kreis Wesel: Fledermäuse nehmen die neuen Winterquartiere an

Kreis Wesel Weil die moderne Architektur Fledermäusen kaum Nistmöglichkeiten bietet, helfen Naturschützer. Die Biologische Station sucht weitere Plätze.

Insektenfresser in der heimischen Tierwelt haben es aktuell schwer, doch die Natur hat sie gegen Kälte und Nahrungsmangel gewappnet: Während diverse Vögel Richtung Süden fliegen, bleiben die Fledermäuse hier. Damit sie nicht verhungern, suchen sie sich ein Winterquartier und schlafen, bis es wieder Insekten gibt. Die Biologische Station im Kreis Wesel kümmert sich darum, den dämmerungsaktiven kleinen Säugern passende Plätze für den Winterschlaf anzubieten: Sie mögen es kühl und feucht, es bieten sich ungenutzte Keller, alte Tunnel, Bunker und ähnliche Räumlichkeiten an.

Die Biologische Station kennt gut 20 Winterquartiere und betreut sie regelmäßig. Zudem freuen sich die Naturschützer auch über Privatleute und Untenehmen, die entsprechende Örtlichkeiten zur Verfügung stellen. 2018 und 2019 kamen so sieben neue Quartiere hinzu, die mit finanzieller Unterstützung des Kreises Wesel hergerichtet wurden: mit Versteckmöglichkeiten und Einflugslöchern beispielsweise.

Wir freuen uns über Winterquartiere, die Privatleute zur Verfügung stellen. Kerstin Löwenstein - Biologische Station im Kreis Wesel

Nicht immer nehmen die fliegenden Säuger die Angebote auch an, doch die Biostation vermeldet jetzt, dass nun auch das letzte dieser Quartiere von den Fledermäusen entdeckt und als Winterschlafplatz genutzt worden ist. Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit. So kann es sein, dass im ersten Jahr nur ein Tier dort übernachtet, ein paar Jahre später sind es hunderte, mitunter auch verschiedener Arten. „In niederrheinischen Winterquartieren werden – je nach Größe, Beschaffenheit und Alter – zwischen einigen wenigen bis zu gut 120 dieser hoch sozialen Tieren gezählt. Die Dunkelziffer ist hoch, vermutlich beherbergen mehrere Quartiere sogar um die 500 Tiere“, teilt Kerstin Löwenstein von der Biologischen Station mit.

Auch seltene Arten werden im Kreis Wesel nachgewiesen

Demnach gibt es im Kreis Wesel 16 der 24 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten, darunter auch sehr seltene, wie das Graue Langohr und die Wimperfledermaus. Regelmäßig in der Region anzutreffen sind Zwerg-, Wasser- und Fransenfledermaus, die anderen sind seltener. Und: In der Regel sind Fledermäuse wenig reisefreudig. Einige Arten wie Abendsegler und Rauhautfledermaus ziehen laut Löwenstein sehr weite Strecken, die meisten aber legten nur kurze Distanzen zurück.

Bekannte Winterquartiere gibt es unter anderem in Sonsbeck, am Schloss im Moers, in Wesel, Hamminkeln, Alpen und Dinslaken. Das sind nur die bekannten, Fledermäuse leben im Geheimen. Das ist auch der Grund dafür, dass niemand exakt sagen kann, wo genau welche Art ansässig ist.

Weitere Winterquartiere sind willkommen

In diesem Jahr wird die Biologische Station ein neues Winterquartier bauen, ein privater Bunker soll hergerichtet werden. Wo genau das ist, verraten die Naturschützer nicht, wie auch die anderen Quartiere nicht genau benannt werden. Hintergrund ist die Sorge, dass die Fledermäuse in ihrer Winterruhe gestört werden könnten: Das, so Kerstin Löwenstein, kostet sie enorme Energiereserven und kann ihr Leben bedrohen.

Um der Wohnungsnot der Fledermäuse zu begegnen, moderne Häuser bieten in der Regel keine Unterschlupfmöglichkeiten für sie, sucht die Biologische Station weitere Quartiere, gern auch aus privater Hand: ruhig, feucht und kühl müssen sie sein.

